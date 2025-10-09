قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة تاريخية.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على اتفاق وقف حرب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 محتجزًا إسرائيليًا
انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور
حماس سلّمت الوسطاء بمفاوضات التهدئة قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين
شروط استجابة الدعاء.. مفاتيح القبول والإجابة تفتح أبواب السماء
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل
رئيس السلام.. الصفحة الرسمية للبيت الأبيض تحتفي بـ ترامب بعد اتفاق غزة
فوكس نيوز: انسحاب إسرائيلي تدريجي بعد تسليم الرهائن الأحياء
رشوان توفيق يقاضي نصابين انتحلوا شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي|خاص
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
بـ200 دولار شهريا.. إكس تطلق نظام تحقق مميز للأعمال التجارية

إكس
إكس
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة إكس (تويتر سابقا)، عن إعادة تسمية اشتراكها "المنظمات الموثوقة"، المخصص للشركات والحكومات، لتقديمه في شكلين جديدين: "الأعمال التجارية المميزة" و "المنظمات المميزة". 

وبحسب ما ذكره موقع “TechCrunch”، سيتم تخصيص علامة التحقق الرمادية لـ المنظمات المميزة التي تستهدف الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف، بينما تتميز الأعمال التجارية المميزة بعلامة تحقق ذهبية وتهدف إلى مساعدة الشركات في تعزيز نموها على منصة إكس.

مزايا الاشتراك للأعمال التجارية


يشمل الاشتراك الجديد للأعمال التجارية المميزة أدوات جديدة تساعد الشركات على توسيع نطاق أعمالها، سواء كانت شركة صغيرة أو شركة ناشئة أو حتى مؤسسة عالمية.

وقالت إكس إن الاشتراك يوفر ثلاثة مستويات للأعمال التجارية: الأساسي، الوصول الكامل، و المؤسسات.

وأضافت الشركة أن الأعمال التجارية المميزة تساعد الشركات على تعزيز مصداقيتها من خلال علامة التحقق الذهبية وزيادة ظهورها عبر شارات الشركات التابعة. كما توفر أدوات متقدمة للدفاع ضد الانتحال ودعما بشريا سريعا لحل المشكلات بسرعة.

كما تشمل المزايا أدوات للتوظيف، ورصد العلامة التجارية والصناعة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى الوصول إلى SuperGrok وغيرها.

الميزات القادمة للأعمال التجارية المميزة


وفقا لـ إكس، سيتم قريبا إضافة إمكانية الوصول إلى الأسماء المميزة والأدوات لاستكشاف سوق لشراء "الأسماء ذات القيمة العالية". 

وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني لـ TechCrunch إن الأسماء المميزة هي مجموعة من الأسماء غير النشطة التي ستكون متاحة للأعمال التجارية المميزة مجانا، بينما ستتاح الأسماء النادرة أو ذات القيمة العالية للشراء.

التسعير والاشتراكات

يبلغ سعر اشتراك الأعمال التجارية المميزة الأساسي 200 دولار شهريا ويشمل “الأساسيات لإنشاء أعمالك على إكس”، في حين أن المستوى الوصول الكامل يكلف 1000 دولار شهريا ويشمل الشركات التابعة، الدعم السريع، الأسماء المميزة، الدفاع ضد الانتحال، والوصول المبكر للميزات الجديدة.

أما المستوى المؤسسات فيشمل أدوات متقدمة، إدارة الحسابات، ودعما "أقصى" لتحقيق أهداف الشركة الفريدة، مع تحديد سعر مخصص لهذا المستوى.

أما المنظمات المميزة فهي تتوفر بسعر 1000 دولار شهريا.

عرض خاص على الاشتراكات

وأعلنت إكس أنه لفترة محدودة، يمكن للمستخدمين الحصول على 100% من قيمة اشتراكهم على شكل أرصدة إعلانات.

وقال سيث فوش من إكس في منشور عن الإعلان: “إكس هو أفضل مكان لتنمية تأثير منظماتكم والتواصل المباشر مع الأشخاص الذين يهمونكم، نحن نبني لمنظمات ترغب في التحرك بسرعة، والبقاء ذات صلة، والنمو بشكل مباشر في الساحة العالمية، ونحن في بداية الطريق فقط”.

أهداف تجارية

مع إضافة مستويات جديدة من الاشتراكات المميزة، بما في ذلك الاشتراك الأقل تكلفة بقيمة 200 دولار، من المحتمل أن تهدف إكس إلى زيادة إيراداتها في وقت تستمر فيه في مواجهة تحديات في نشاط الإعلانات الخاص بها.

