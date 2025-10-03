قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتراطات قانونية لضمان سلامة العقارات وحمايتها من المخاطر
بعد خفض الفائدة.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3-10-2025
هل الإرهاق الشديد بسبب العمل مبرر للصلاة جالسا؟.. أمين الفتوى يجيب
خطبة الجمعة مكتوبة اليوم.. تعرف على موضوعها
أسطول الصمود يكسر حصار غزة.. سفينة مارينيت تقترب من القطاع
ثورة رقمية في ألبانيا.. تعيين أول وزير افتراضي بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
طيران الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان ويحلق على مستوى منخفض شرا
بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها
سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025
الفريق مجدي شعراوي: ما حدث في حرب أكتوبر ملحمة سيذكرها التاريخ العسكري بكل فخر
بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا
تكنولوجيا وسيارات

ثريدز يفاجئ العالم بـ المجتمعات.. ميزة جديدة منافسة لـ إكس

ثريدز
ثريدز
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق ميزة جديدة على تطبيق ثريدز – المنافس المباشر لمنصة “إكس” (تويتر سابقا) – تحت اسم “المجتمعات”، وهي خاصية تهدف إلى تغيير طريقة استخدام التطبيق بشكل جذري، ويأتي هذا التحديث مع تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريا على Threads حاجز 400 مليون مستخدم.

وبحسب ما ذكره موقع “تيك كرانش” التقني، تتيح ميزة ثريدز الجديدة للمستخدمين الانضمام إلى أكثر من 100 مجتمع مختلف، يمكنهم من خلالها الانخراط في محادثات غير رسمية حول مواضيع متنوعة مثل كرة السلة، والمسلسلات التلفزيونية، والكتب وغيرها.



ووفقا لما أوضحته ميتا، تهدف “المجتمعات” إلى توفير مساحات مخصصة داخل التطبيق تشجع المستخدمين على التعمق في المواضيع التي تهمهم، وستظهر هذه المجتمعات على ملف المستخدم الشخصي.

كما أن لكل مجتمع رمز إعجاب خاص به، فعلى سبيل المثال، رمز الإعجاب في مجتمع الـNBA هو كرة سلة، وفي مجتمع الكتب عبارة عن مجموعة كتب.

مجتمعات ثريدز



مقارنة بين مجتمعات ثريدز وإكس



رغم التشابه الظاهري بين مجتمعات ثريدز وتلك الموجودة على منصة “إكس”، إلا أن هناك اختلافات جوهرية في آلية التنفيذ:

- في “إكس”، يمكن للمستخدمين إنشاء المجتمعات بأنفسهم وإدارتها، بينما تتولى ميتا بنفسها إنشاء المجتمعات على ثريدز ولا تسمح للمستخدمين بإنشائها حاليا.

- في “إكس”، لا يستطيع سوى أعضاء المجتمع المشاركة في النقاشات، أما في ثريدز ، فالمستخدمون غير الأعضاء يمكنهم التفاعل أيضا.

- المشاركات في المجتمعات تظهر في خلاصات For You والمتابعة Following على ثريدز، كما يمكن تخصيص الخلاصة لعرض مجتمع معين كافتراضي.

وما يميز مجتمعات ثريدز أيضا، أنها تضيف وسم الموضوع المرتبط بالمجتمع إلى الملف الشخصي للمستخدم بشكل علني، ولا يمكن إخفاؤه، مما يعكس طبيعة المجتمعات كمؤشر علني على اهتمامات الأعضاء.



تتبع سلوك المستخدمين



اعتمدت ميتا في تطوير هذه الميزة على سلوك المستخدمين بعد الإطلاق الأولي للتطبيق، حيث بدأ المستخدمون بتنظيم أنفسهم حول ما يعرف بـ"وسوم المواضيع Topic Tags – وهي تطور لفكرة الوسوم التقليدية دون الحاجة لرمز (#)، وقد تحولت بعض هذه الوسوم، مثل NBA Threads، إلى مجتمعات فعلية قبل أن يتم الإعلان رسميا عن الميزة الجديدة.

الآن، يمكن لهؤلاء المستخدمين النشر مباشرة داخل المجتمعات، دون الحاجة لإضافة الوسم يدويا، ويمكنهم كذلك تخصيص ترتيب الخلاصات لتظهر مجتمعاتهم المفضلة أولا.



الخطوة التالية



تخطط ميتا لاختبار أنظمة ترتيب محسنة لإبراز أفضل المنشورات ضمن المجتمعات وخلاصة For You، كما ستمنح شارات تعريف خاصة للمستخدمين الأكثر نشاطا في بناء المجتمعات.

وبينما لا تزال هذه الميزة في مراحلها التجريبية، أعلنت ميتا أنها تستهدف من خلالها أكثر المواضيع نشاطا حاليا على ثريدز، مع نية لتوسيع عدد المجتمعات تدريجيا في المستقبل.

كان الرئيس التنفيذي لإنستجرام، آدم موسيري، قد لمح للميزة الجديدة في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وذلك قبل إطلاق النسخة التجريبية لعدد محدود من المستخدمين.

هذه الخطوة قد تعزز من جاذبية ثريدز كمنافس فعلي لمنصة “إكس”، خصوصا مع تزايد معدلات النشاط اليومي على الأجهزة المحمولة، بحسب بيانات حديثة.

ثريدز ميزة جديدة إكس المجتمعات ميزة ثريدز الجديدة

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

سعر الذهب

آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

رئيس الوزراء

مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني

أحمد بلال

متنفخوش اللعيبة.. أحمد بلال يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد الغندور

ربنا يهدينا.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض

أمين عمر

أمين عمر حكما للقاء الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

