قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان
أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق
طيار هندي: لم نشترِ «سو‑57».. وما يقال عن ثغرات دفاعية أكاذيب باكستانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تطلق اشتراكا خاليا من الإعلانات على فيسبوك وإنستجرام

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق خيار اشتراك مدفوع خال من الإعلانات لمستخدمي منصتي فيسبوك وإنستجرام في المملكة المتحدة، يسمح لهم باستخدام المنصتين دون ظهور إعلانات مخصصة.

وجاء هذا القرار من “ميتا” استجابة لتوجيهات هيئة مفوضية المعلومات البريطانية ICO، التي تهدف إلى منح المستخدمين خيارا واضحا وشفافا بشأن كيفية استخدام بياناتهم الشخصية في الإعلانات، ويتيح هذا الخيار للمستخدمين الاختيار بين تجربة مجانية مدعومة بالإعلانات أو اشتراك مدفوع بدون إعلانات.

ووصفت ميتا توجيهات هيئة المفوضية البريطانية بأنها أكثر تشجيعا للابتكار مقارنة بالاتحاد الأوروبي، حيث تفرض الجهات التنظيمية هناك قيودا أكبر على الإعلانات المخصصة، مما يؤثر سلبا على تجربة المستخدم. 

وقالت الشركة: “نرحب بالنهج البناء الذي اتخذته هيئة المفوضية البريطانية في تعاملنا المستمر، وهو ما يميز المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي حيث لا تزال الجهات التنظيمية تطلب تجربة إعلانات أقل تخصيصا مما يفرض عبئا إضافيًا على المستخدمين والشركات”.

ويذكر أن إيرادات ميتا من الإعلانات تمثل حوالي 97.8% من إجمالي دخل الشركة وفقا لتقريرها المالي لعام 2023.

يتيح خيار الاشتراك المدفوع الخالي من الإعلانات لـ ميتا الحفاظ على نموذجها التقليدي المدعوم بالإعلانات الذي يوفر وصولا مجانيا لمعظم المستخدمين، مع احترام خصوصية المستخدمين الذين يفضلون عدم رؤية الإعلانات المخصصة.

وتعتمد “ميتا” بشكل كبير على الإعلانات المخصصة لمساعدة الشركات البريطانية في الوصول إلى جمهور مستهدف، حيث تولد كل جنيه استرليني ينفق على إعلانات ميتا حوالي 3.82 جنيه استرليني من العائدات للمعلنين في المملكة المتحدة.

في المملكة المتحدة، سيقدم الاشتراك بشكل موحد يشمل حسابات فيسبوك وإنستجرام معا، بدلا من اشتراكات منفصلة لكل منصة، وتختلف الرسوم حسب المنصة وعدد الحسابات المرتبطة بمركز حسابات ميتا.

تكلفة اشتراك ميتا الجديد

ستبلغ تكلفة الاشتراك بدون إعلانات 2.99 جنيه استرليني شهريا عبر الويب، و3.99 جنيه استرليني شهريا على أجهزة iOS وأندرويد بسبب رسوم المنصة. 

كما سيتم فرض رسوم إضافية مخفضة تلقائيا بقيمة 2 جنيه استرليني شهريا على الويب أو 3 جنيهات شهريا على iOS وأندرويد لكل حساب إضافي يضاف في مركز الحسابات. 

وتعد أسعار الاشتراك في المملكة المتحدة منخفضة نسبيا مقارنة بالاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ 5.99 يورو شهريا على الويب و7.99 يورو على أجهزة iOS وأندرويد.

وأكدت ميتا أن المستخدمين الذين يختارون عدم الاشتراك سيستمرون في رؤية الإعلانات، مع توفير أدوات تمكنهم من إدارة تجربتهم الإعلانية، مثل التحكم في تفضيلات الإعلانات وشرح "لماذا أرى هذا الإعلان؟".

ميتا اشتراك مدفوع فيسبوك وإنستجرام المملكة المتحدة إعلانات مخصصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

سيزار سوتو جرادو

من هو سيزار سوتو جرادو حكم لقاء الأهلي والزمالك في القمة 131؟

الزمالك لكرة اليد

خالد الغندور يدعم فريق كرة اليد بالزمالك في مباراته أمام برشلونة

إبراهيم سعيد وبناته

أول تعليق من إبراهيم سعيد بعد رفض دعوى حضانة ابنتيه

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

المزيد