ميتا تطلق اشتراكا خاليا من الإعلانات على فيسبوك وإنستجرام

أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق خيار اشتراك مدفوع خال من الإعلانات لمستخدمي منصتي فيسبوك وإنستجرام في المملكة المتحدة، يسمح لهم باستخدام المنصتين دون ظهور إعلانات مخصصة.

وجاء هذا القرار من “ميتا” استجابة لتوجيهات هيئة مفوضية المعلومات البريطانية ICO، التي تهدف إلى منح المستخدمين خيارا واضحا وشفافا بشأن كيفية استخدام بياناتهم الشخصية في الإعلانات، ويتيح هذا الخيار للمستخدمين الاختيار بين تجربة مجانية مدعومة بالإعلانات أو اشتراك مدفوع بدون إعلانات.

ووصفت ميتا توجيهات هيئة المفوضية البريطانية بأنها أكثر تشجيعا للابتكار مقارنة بالاتحاد الأوروبي، حيث تفرض الجهات التنظيمية هناك قيودا أكبر على الإعلانات المخصصة، مما يؤثر سلبا على تجربة المستخدم.

وقالت الشركة: “نرحب بالنهج البناء الذي اتخذته هيئة المفوضية البريطانية في تعاملنا المستمر، وهو ما يميز المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي حيث لا تزال الجهات التنظيمية تطلب تجربة إعلانات أقل تخصيصا مما يفرض عبئا إضافيًا على المستخدمين والشركات”.

ويذكر أن إيرادات ميتا من الإعلانات تمثل حوالي 97.8% من إجمالي دخل الشركة وفقا لتقريرها المالي لعام 2023.

يتيح خيار الاشتراك المدفوع الخالي من الإعلانات لـ ميتا الحفاظ على نموذجها التقليدي المدعوم بالإعلانات الذي يوفر وصولا مجانيا لمعظم المستخدمين، مع احترام خصوصية المستخدمين الذين يفضلون عدم رؤية الإعلانات المخصصة.

وتعتمد “ميتا” بشكل كبير على الإعلانات المخصصة لمساعدة الشركات البريطانية في الوصول إلى جمهور مستهدف، حيث تولد كل جنيه استرليني ينفق على إعلانات ميتا حوالي 3.82 جنيه استرليني من العائدات للمعلنين في المملكة المتحدة.

في المملكة المتحدة، سيقدم الاشتراك بشكل موحد يشمل حسابات فيسبوك وإنستجرام معا، بدلا من اشتراكات منفصلة لكل منصة، وتختلف الرسوم حسب المنصة وعدد الحسابات المرتبطة بمركز حسابات ميتا.

تكلفة اشتراك ميتا الجديد

ستبلغ تكلفة الاشتراك بدون إعلانات 2.99 جنيه استرليني شهريا عبر الويب، و3.99 جنيه استرليني شهريا على أجهزة iOS وأندرويد بسبب رسوم المنصة.

كما سيتم فرض رسوم إضافية مخفضة تلقائيا بقيمة 2 جنيه استرليني شهريا على الويب أو 3 جنيهات شهريا على iOS وأندرويد لكل حساب إضافي يضاف في مركز الحسابات.

وتعد أسعار الاشتراك في المملكة المتحدة منخفضة نسبيا مقارنة بالاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ 5.99 يورو شهريا على الويب و7.99 يورو على أجهزة iOS وأندرويد.

وأكدت ميتا أن المستخدمين الذين يختارون عدم الاشتراك سيستمرون في رؤية الإعلانات، مع توفير أدوات تمكنهم من إدارة تجربتهم الإعلانية، مثل التحكم في تفضيلات الإعلانات وشرح "لماذا أرى هذا الإعلان؟".