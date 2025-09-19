من الرسائل إلى الخرائط.. فيما تستخدم نظارات ميتا الجديدة Ray-Ban؟

أزاحت شركة ميتا Meta، الستار عن نظارات راي-بان Ray-Ban الذكية مع الشاشة الجديدة خلال فعاليات مؤتمر "ميتا كونكت" السنوي، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في مقرها الرئيسي في مدينة مينلو بارك، كاليفورنيا، كما قدمت الشركة نسخا محدثة من نظارات "راي-بان" و"أوكلي" الصوتية الأكثر بساطة.

تأتي هذه النظارات في إطار جهود ميتا لتطوير أجهزة تناسب عصر الذكاء الاصطناعي، في العروض التوضيحية التي نظمتها الشركة خلال الحدث، أظهرت كيف يمكن لهذه النظارات أن تجعلنا نقضي وقتا أقل في النظر إلى هواتفنا بفضل شاشة صغيرة تقع على بعد بوصة من أعينهم.

ما هي نظارات "راي-بان" الذكية من ميتا؟

على عكس النسخ السابقة من نظارات ميتا الذكية، التي كان يمكن للمستخدم التفاعل معها فقط من خلال الأوامر الصوتية، توفر النظارات الجديدة تغذية بصرية عبر شاشة صغيرة في الزاوية اليمنى الداخلية للعدسة اليمنى.

عند ارتداء النظارات، تبدو الشاشة وكأنها مرفوعة عدة أقدام أمامك، يتطلب الأمر منك التركيز لرؤية ما هو معروض عليها، وإلا فسيكون العنصر معلقا في مجال رؤيتك المحيطية عندما تنظر إلى العالم من حولك، كما يمكنك إيقاف تشغيل الشاشة إذا كنت بحاجة إلى التركيز في العمل أو في محادثة دون تشتيت.

ما الذي يمكنك فعله باستخدام النظارات؟

توفر هذه النظارات مجموعة واسعة من الإمكانيات التي قد تحتاج عادة إلى هاتفك الذكي من أجل القيام بها، مثل التقاط الصور ومقاطع الفيديو، قراءة الرسائل والرد عليها، التمرير عبر "ريلز" على إنستجرام، بل وحتى إجراء المكالمات المرئية.

من أبرز المميزات هي القدرة على عرض موقعك على الخريطة في الوقت الفعلي، وهو ما يعزز من تجارب الاستخدام مقارنة بالإصدارات السابقة من نظارات ميتا الذكية، التي كانت تعطيك عنوان الشارع فقط دون تقديم اتجاهات واضحة.

نظارات "راي-بان" الذكية من ميتا

هل المستهلكون جاهزون لدفع 799 دولارا مقابل هذه النظارات؟

رغم الإمكانيات المدهشة التي توفرها نظارات "راي-بان" الذكية الجديدة، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان المستهلكون مستعدون للاستثمار في هذه التقنية المتطورة، خصوصا في زمن يسعى فيه العديد من الأشخاص للابتعاد عن الشاشات بقدر الإمكان، هل سيستمتع الناس باستخدام شاشة يمكنهم ارتداؤها طوال اليوم بالقرب من عيونهم؟.

ووفقا لأنكيت برامبهات، مدير قسم نظارات الذكاء الاصطناعي في ميتا، فإنهم صمموا هذه النظارات لتكون شاشة "قابلة للنظر" بحيث تكون المعلومات متاحة عند الحاجة، ولكنها تختفي بمجرد الانتهاء من استخدامها.

رغم أن التكنولوجيا الموجودة في نظارات "راي-بان" الجديدة هي مثيرة للإعجاب، لا تزال هناك تساؤلات كبيرة حول مدى استعداد الجمهور لتقبلها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخصوصية والتفاعل مع الآخرين الذين قد يكونون غير مرتاحين لوجود كاميرات وميكروفونات مدمجة في الأجهزة.

وتخطط ميتا لطرح النظارات للبيع في 30 سبتمبر في بعض المتاجر المحدودة في الولايات المتحدة، على أن يتم طرحها عالميا في العام المقبل.