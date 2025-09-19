قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
روسيا.. اشتعال النيران في مستودع للدهانات على مساحة 300 متر مربع
من الرسائل إلى الخرائط.. فيما تستخدم نظارات ميتا الجديدة Ray-Ban؟

شيماء عبد المنعم

أزاحت شركة ميتا Meta، الستار عن نظارات راي-بان Ray-Ban الذكية مع الشاشة الجديدة خلال فعاليات مؤتمر "ميتا كونكت" السنوي، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في مقرها الرئيسي في مدينة مينلو بارك، كاليفورنيا، كما قدمت الشركة نسخا محدثة من نظارات "راي-بان" و"أوكلي" الصوتية الأكثر بساطة.

تأتي هذه النظارات في إطار جهود ميتا لتطوير أجهزة تناسب عصر الذكاء الاصطناعي، في العروض التوضيحية التي نظمتها الشركة خلال الحدث، أظهرت كيف يمكن لهذه النظارات أن تجعلنا نقضي وقتا أقل في النظر إلى هواتفنا بفضل شاشة صغيرة تقع على بعد بوصة من أعينهم.

ما هي نظارات "راي-بان" الذكية من ميتا؟

على عكس النسخ السابقة من نظارات ميتا الذكية، التي كان يمكن للمستخدم التفاعل معها فقط من خلال الأوامر الصوتية، توفر النظارات الجديدة تغذية بصرية عبر شاشة صغيرة في الزاوية اليمنى الداخلية للعدسة اليمنى.

عند ارتداء النظارات، تبدو الشاشة وكأنها مرفوعة عدة أقدام أمامك، يتطلب الأمر منك التركيز لرؤية ما هو معروض عليها، وإلا فسيكون العنصر معلقا في مجال رؤيتك المحيطية عندما تنظر إلى العالم من حولك، كما يمكنك إيقاف تشغيل الشاشة إذا كنت بحاجة إلى التركيز في العمل أو في محادثة دون تشتيت.

ما الذي يمكنك فعله باستخدام النظارات؟

توفر هذه النظارات مجموعة واسعة من الإمكانيات التي قد تحتاج عادة إلى هاتفك الذكي من أجل القيام بها، مثل التقاط الصور ومقاطع الفيديو، قراءة الرسائل والرد عليها، التمرير عبر "ريلز" على إنستجرام، بل وحتى إجراء المكالمات المرئية.

من أبرز المميزات هي القدرة على عرض موقعك على الخريطة في الوقت الفعلي، وهو ما يعزز من تجارب الاستخدام مقارنة بالإصدارات السابقة من نظارات ميتا الذكية، التي كانت تعطيك عنوان الشارع فقط دون تقديم اتجاهات واضحة.

نظارات "راي-بان" الذكية من ميتا

هل المستهلكون جاهزون لدفع 799 دولارا مقابل هذه النظارات؟

رغم الإمكانيات المدهشة التي توفرها نظارات "راي-بان" الذكية الجديدة، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان المستهلكون مستعدون للاستثمار في هذه التقنية المتطورة، خصوصا في زمن يسعى فيه العديد من الأشخاص للابتعاد عن الشاشات بقدر الإمكان، هل سيستمتع الناس باستخدام شاشة يمكنهم ارتداؤها طوال اليوم بالقرب من عيونهم؟.

ووفقا لأنكيت برامبهات، مدير قسم نظارات الذكاء الاصطناعي في ميتا، فإنهم صمموا هذه النظارات لتكون شاشة "قابلة للنظر" بحيث تكون المعلومات متاحة عند الحاجة، ولكنها تختفي بمجرد الانتهاء من استخدامها.

رغم أن التكنولوجيا الموجودة في نظارات "راي-بان" الجديدة هي مثيرة للإعجاب، لا تزال هناك تساؤلات كبيرة حول مدى استعداد الجمهور لتقبلها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخصوصية والتفاعل مع الآخرين الذين قد يكونون غير مرتاحين لوجود كاميرات وميكروفونات مدمجة في الأجهزة.

وتخطط ميتا لطرح النظارات للبيع في 30 سبتمبر في بعض المتاجر المحدودة في الولايات المتحدة، على أن يتم طرحها عالميا في العام المقبل.

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

الجيزة.. تكليف قيادات المحافظة بالمرور الدوري على المدارس

افتتاح مسجد ببني سويف

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. افتتاح تطوير مسجد الرحمن بمركز الفشن

الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة بالإسكندرية

12 ألف مستفيدة..ختام الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالإسكندرية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

