ترامب ينتقد تجاهل دور واشنطن في احتفالات الصين بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية
المولد النبوي الشريف.. اغتنم أفضل صيغ الصلاة على النبي
هشام الزيني: رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية استجابةً لزيادة الإقبال على شرائها
"الخط الثالث" يساند المنتخب الوطني.. ترتيبات خاصة من المترو لمباراة مصر وإثيوبيا
نائب ترامب ينفي وجود خطط لنشر الحرس الوطني في شيكاغو للقضاء على الجريمة
سماح القرشي عن أول لقاء جمعها به: سألت بعفوية مين حلمي بكر؟
أحمد العوضي يستجيب لأمنية عبقري الرياضيات: أنا اللي أحب أشوفك يا بطل
عقوبة من سمع اسم النبي ولم يُصلِّ عليه .. علي جمعة يحذر
هيئة الأدوية الأوروبية تحذر من طفرة في بيع أدوية مزيّفة لتنحيف الجسم عبر الإنترنت
مأساة إنسانية قرب جزر الكناري.. تحقيقات إسبانية في مقتل مهاجرين على متن قارب مكتظ
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية
خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة
استثمار ضخم يواجه صعوبات مبكرة.. توتر بين ميتا و Scale AI

شيماء عبد المنعم

لم يمض سوى أشهر قليلة على إعلان شركة ميتا استثمارها الضخم بقيمة 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI المتخصصة في وضع البيانات Data Labeling، وجلبها الرئيس التنفيذي ألكسندر وانج وعددا من كبار مسؤولي الشركة الناشئة لإدارة مختبرات Meta Superintelligence Labs (MSL). لكن العلاقة بين الطرفين بدأت تظهر بوادر توتر مبكر.

أكدت مصادر مطلعة لموقع TechCrunch، أن روبن ماير نائب رئيس سابق لمنتجات وعمليات الذكاء الاصطناعي في Scale AI وأحد المسؤولين الذين استقطبهم وانج، غادر ميتا بعد شهرين فقط من انضمامه. 

أوضح ماير لاحقا أن خروجه يعود إلى “ظروف شخصية”، نافيا أن يكون مستبعدا من الفريق الأساسي أو أن دوره اقتصر على العمليات.

إلى جانب رحيل الكوادر، يبدو أن علاقة ميتا مع Scale AI تتغير بشكل أعمق، فوفق خمسة مصادر، بدأ فريق TBD Labs في ميتا التعاون مع مزودين آخرين لخدمات وضع البيانات مثل Mercor و Surge، وهما من أبرز منافسي Scale AI، بعض الباحثين في ميتا اعتبروا أن جودة بيانات Scale AI أقل من المتوقع، مفضلين التعامل مع المنافسين.

تحديات لـ Scale AI وتحولات في السوق

تاريخيا، اعتمدت Scale AI على نموذج قائم على العمالة منخفضة التكلفة لتصنيف البيانات، لكن مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، باتت الحاجة أكبر إلى خبراء متخصصين مثل الأطباء والمهندسين والعلماء لتوليد بيانات عالية الجودة. 

وعلى الرغم من محاولات الشركة جذب هذه الفئة عبر منصتها Outlier، إلا أن منافسين مثل Surge و Mercor استفادوا من تركيزهم على الخبرات منذ البداية.

في الوقت نفسه، عانت Scale AI من خسارة عملاء كبار مثل OpenAI و جوجل بعد استثمار ميتا، ما دفعها لتسريح نحو 200 موظف في يوليو الماضي، بينما تحاول التوسع في مجالات أخرى كالعقود الحكومية، كان آخرها عقد بقيمة 99 مليون دولار مع الجيش الأمريكي.

ميتا تبحث عن اللحاق بالمنافسة

استثمار ميتا في Scale AI كان ينظر إليه أيضا كوسيلة لجذب وانج شخصيا، حيث ساهم في استقطاب باحثين بارزين من شركات مثل OpenAI وAnthropic وDeepMind، لكن تقارير أشارت إلى حالة من الفوضى داخل وحدة الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ واجه القادمون الجدد صعوبة في التعامل مع بيروقراطية شركة ضخمة مثل ميتا، فيما غادر بعض أعضاء الفريق الأصلي بالفعل.

حتى الآن، شهدت ميتا رحيل عدد من الباحثين والمهندسين البارزين، في وقت تستعد فيه الشركة لإطلاق نموذجها الجديد من الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام، وفقا لتسريبات Business Insider.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

حالة الطقس

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

أرشيفية

أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: العلاقات المصرية البحرينية نموذج عربي مستقر

أخبار التوك شو|الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي فرصة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية.. أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا

الدواء

غرفة الدواء: نستهلك 4 مليارات وحدة دواء سنويا.. وقادرون على إنتاج 8 مليارات

إيمان العاصى تخطف الأنظار بـ هاف ستومك

نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

