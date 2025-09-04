استثمار ضخم يواجه صعوبات مبكرة.. توتر بين ميتا و Scale AI

لم يمض سوى أشهر قليلة على إعلان شركة ميتا استثمارها الضخم بقيمة 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI المتخصصة في وضع البيانات Data Labeling، وجلبها الرئيس التنفيذي ألكسندر وانج وعددا من كبار مسؤولي الشركة الناشئة لإدارة مختبرات Meta Superintelligence Labs (MSL). لكن العلاقة بين الطرفين بدأت تظهر بوادر توتر مبكر.

أكدت مصادر مطلعة لموقع TechCrunch، أن روبن ماير نائب رئيس سابق لمنتجات وعمليات الذكاء الاصطناعي في Scale AI وأحد المسؤولين الذين استقطبهم وانج، غادر ميتا بعد شهرين فقط من انضمامه.

أوضح ماير لاحقا أن خروجه يعود إلى “ظروف شخصية”، نافيا أن يكون مستبعدا من الفريق الأساسي أو أن دوره اقتصر على العمليات.

إلى جانب رحيل الكوادر، يبدو أن علاقة ميتا مع Scale AI تتغير بشكل أعمق، فوفق خمسة مصادر، بدأ فريق TBD Labs في ميتا التعاون مع مزودين آخرين لخدمات وضع البيانات مثل Mercor و Surge، وهما من أبرز منافسي Scale AI، بعض الباحثين في ميتا اعتبروا أن جودة بيانات Scale AI أقل من المتوقع، مفضلين التعامل مع المنافسين.

تحديات لـ Scale AI وتحولات في السوق

تاريخيا، اعتمدت Scale AI على نموذج قائم على العمالة منخفضة التكلفة لتصنيف البيانات، لكن مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، باتت الحاجة أكبر إلى خبراء متخصصين مثل الأطباء والمهندسين والعلماء لتوليد بيانات عالية الجودة.

وعلى الرغم من محاولات الشركة جذب هذه الفئة عبر منصتها Outlier، إلا أن منافسين مثل Surge و Mercor استفادوا من تركيزهم على الخبرات منذ البداية.

في الوقت نفسه، عانت Scale AI من خسارة عملاء كبار مثل OpenAI و جوجل بعد استثمار ميتا، ما دفعها لتسريح نحو 200 موظف في يوليو الماضي، بينما تحاول التوسع في مجالات أخرى كالعقود الحكومية، كان آخرها عقد بقيمة 99 مليون دولار مع الجيش الأمريكي.

ميتا تبحث عن اللحاق بالمنافسة

استثمار ميتا في Scale AI كان ينظر إليه أيضا كوسيلة لجذب وانج شخصيا، حيث ساهم في استقطاب باحثين بارزين من شركات مثل OpenAI وAnthropic وDeepMind، لكن تقارير أشارت إلى حالة من الفوضى داخل وحدة الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ واجه القادمون الجدد صعوبة في التعامل مع بيروقراطية شركة ضخمة مثل ميتا، فيما غادر بعض أعضاء الفريق الأصلي بالفعل.

حتى الآن، شهدت ميتا رحيل عدد من الباحثين والمهندسين البارزين، في وقت تستعد فيه الشركة لإطلاق نموذجها الجديد من الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام، وفقا لتسريبات Business Insider.