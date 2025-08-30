قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رغم الرواتب الفلكية.. موجة استقالات تهز مشروع الذكاء الاصطناعي العملاق في ميتا

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

تشير موجة الاستقالات الأخيرة إلى أن مشروع “ميتا”Superintelligence Labs (MSL)، الذي يفترض أن يكون بوابة ميتا نحو الذكاء الاصطناعي العام، قد بدأ بداية متعثرة. 

فقد أغرى مارك زوكربيرج خبراء الذكاء الاصطناعي للانضمام إلى مختبره الجديد بحزم رواتب ضخمة تقترب من تسع خانات، أقرب إلى ما يحصل عليه نجوم الرياضة المحترفون وأكثر مما يتقاضاه العاملون في قطاع التقنية، على أمل أن يسمح تدفق المواهب للشبكة الاجتماعية العملاقة بسرعة اللحاق بمنافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي.

لكن، وفقا لتقارير إعلامية، واجهت إدارة ميتا صعوبات متزايدة تتعلق بالبيروقراطية والتوظيف ضمن مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. 

وأعادت الشركة تنظيم فرق الذكاء الاصطناعي عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، كان آخرها تقسيم الموظفين إلى أربع مجموعات، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وفي يوليو، أعلن زوكربيرج انضمام الباحث السابق في OpenAI، شينغجيا تشاو، الذي لعب دورا محوريا في تطوير ChatGPT، ليصبح كبير العلماء في MSL، لكن الإعلان جاء بعد محاولته العودة إلى OpenAI، بل وصل الأمر إلى توقيع أوراق التوظيف هناك، وفقا لمصادر مطلعة على ما جرى.

وقال أرنولد في بيان لمجلة WIRED: “شارك شينغجيا في تأسيس MSL وكان قائدنا العلمي منذ اليوم الأول، قمنا فقط بتثبيت منصبه رسميا بعدما اكتمل بناء الفريق وتسارعت وتيرة التوظيف”.

وفي محاولة لتعزيز الأبحاث، بدأت ميتا أيضا توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات ناشئة أخرى في الذكاء الاصطناعي، وكشف كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي الجديد في ميتا، ألكسندر وانج، المنضم من شركة Scale AI، أن ميتا وقعت اتفاقية تعاون مع شركة Midjourney، المتخصصة في إنتاج الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي.

وعندما بدأت ميتا حملتها المكثفة لجذب المواهب، أصيب مسؤولو OpenAI بالارتباك جراء نجاح زوكربيرج في البداية، وكتب الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، في مذكرة للموظفين: “تصرفات ميتا كانت غير لائقة، لقد فقدت العد لعدد الأشخاص الذين حاولوا إغراؤهم ليكونوا كبير العلماء لديهم”.

لكن، وبحسب التقارير، خفضت ميتا وتيرة التوظيف في وقت سابق من هذا الشهر، ما يشير إلى أن حمى استقطاب المواهب بدأت بالانحسار على الأقل في الوقت الراهن.

وكانت “ميتا” قد قدمت عروض توظيف براوتب غير مسبوقة، تجاوزت قيمتها المليار دولار، لاستقطاب أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي من شركات كبرى مثل OpenAI وDeepMind وآبل، في محاولة لتسريع مشروعها الضخم.

وفي الوقت الحالي يواجه المشروع تحديات كبيرة بعد سلسلة استقالات لقيادات بارزة مثل تشايا نايك ولوريدانا كريسان، إلى جانب مغادرة باحثين جدد بعد فترة قصيرة من انضمامهم، بينهم شنغجيا تشاو، إلى جانب أسماء أخرى مثل إيثان نايت، وآفي فيرما، وريشاب أغاروال، مما يثير تساؤلات حول مستقبل مبادرة ميتا الطموحة.

ميتا استقالات أزمة ميتا الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

ترشيحاتنا

اتحاد الصناعات

اتحاد الصناعات يستقبل مجلس القطن والكاجو الإيفواري لتعزيز التعاون الصناعي والزراعي

مالية

وزير المالية: 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و1.3مليار جنيه لإحلال المركبات

الماليه

بالمستندات .. المالية تعلن تفاصيل الأداء المالي عن العام الماضي

بالصور

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد