رغم الرواتب الفلكية.. موجة استقالات تهز مشروع الذكاء الاصطناعي العملاق في ميتا

تشير موجة الاستقالات الأخيرة إلى أن مشروع “ميتا”Superintelligence Labs (MSL)، الذي يفترض أن يكون بوابة ميتا نحو الذكاء الاصطناعي العام، قد بدأ بداية متعثرة.

فقد أغرى مارك زوكربيرج خبراء الذكاء الاصطناعي للانضمام إلى مختبره الجديد بحزم رواتب ضخمة تقترب من تسع خانات، أقرب إلى ما يحصل عليه نجوم الرياضة المحترفون وأكثر مما يتقاضاه العاملون في قطاع التقنية، على أمل أن يسمح تدفق المواهب للشبكة الاجتماعية العملاقة بسرعة اللحاق بمنافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي.

لكن، وفقا لتقارير إعلامية، واجهت إدارة ميتا صعوبات متزايدة تتعلق بالبيروقراطية والتوظيف ضمن مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعادت الشركة تنظيم فرق الذكاء الاصطناعي عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، كان آخرها تقسيم الموظفين إلى أربع مجموعات، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وفي يوليو، أعلن زوكربيرج انضمام الباحث السابق في OpenAI، شينغجيا تشاو، الذي لعب دورا محوريا في تطوير ChatGPT، ليصبح كبير العلماء في MSL، لكن الإعلان جاء بعد محاولته العودة إلى OpenAI، بل وصل الأمر إلى توقيع أوراق التوظيف هناك، وفقا لمصادر مطلعة على ما جرى.

وقال أرنولد في بيان لمجلة WIRED: “شارك شينغجيا في تأسيس MSL وكان قائدنا العلمي منذ اليوم الأول، قمنا فقط بتثبيت منصبه رسميا بعدما اكتمل بناء الفريق وتسارعت وتيرة التوظيف”.

وفي محاولة لتعزيز الأبحاث، بدأت ميتا أيضا توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات ناشئة أخرى في الذكاء الاصطناعي، وكشف كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي الجديد في ميتا، ألكسندر وانج، المنضم من شركة Scale AI، أن ميتا وقعت اتفاقية تعاون مع شركة Midjourney، المتخصصة في إنتاج الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي.

وعندما بدأت ميتا حملتها المكثفة لجذب المواهب، أصيب مسؤولو OpenAI بالارتباك جراء نجاح زوكربيرج في البداية، وكتب الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، في مذكرة للموظفين: “تصرفات ميتا كانت غير لائقة، لقد فقدت العد لعدد الأشخاص الذين حاولوا إغراؤهم ليكونوا كبير العلماء لديهم”.

لكن، وبحسب التقارير، خفضت ميتا وتيرة التوظيف في وقت سابق من هذا الشهر، ما يشير إلى أن حمى استقطاب المواهب بدأت بالانحسار على الأقل في الوقت الراهن.

وكانت “ميتا” قد قدمت عروض توظيف براوتب غير مسبوقة، تجاوزت قيمتها المليار دولار، لاستقطاب أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي من شركات كبرى مثل OpenAI وDeepMind وآبل، في محاولة لتسريع مشروعها الضخم.

وفي الوقت الحالي يواجه المشروع تحديات كبيرة بعد سلسلة استقالات لقيادات بارزة مثل تشايا نايك ولوريدانا كريسان، إلى جانب مغادرة باحثين جدد بعد فترة قصيرة من انضمامهم، بينهم شنغجيا تشاو، إلى جانب أسماء أخرى مثل إيثان نايت، وآفي فيرما، وريشاب أغاروال، مما يثير تساؤلات حول مستقبل مبادرة ميتا الطموحة.