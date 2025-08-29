ميتا تختبر ميزة جديدة لمشاركة النصوص الطويلة على ثريدز

أكدت شركة ميتا Meta، أن منصة ثريدز Threads، تختبر ميزة جديدة تسهل مشاركة النصوص الطويلة ضمن الشبكة الاجتماعية.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إرفاق كتلة نصية واحدة مع المنشور بدلا من نشر سلسلة من المشاركات المتعددة، مما يسهل عرض الأفكار والتفاصيل بشكل أعمق.

ثريدز يختبر طريقة لمشاركة نص طويل على النظام الأساسي

اكتشف باحث التطبيقات “رادو أونسيسكو” الميزة الجديدة المسماة “إرفاق نص” على نظام iOS وشارك صورة توضيحية لها.

وتصف ميزة التطبيق الجديدة أنها تسمح للمستخدمين “بإرفاق نصوص طويلة والابتكار باستخدام أدوات التنسيق لمشاركة أفكار أعمق، مقتطفات أخبار، مقتطفات من كتب، والمزيد".

ميزة مشاركة النصوص الطويلة علي ثريدز

تمكن القدرة على مشاركة المحتوى المطول ثريدز من جذب الكتاب والمبدعين الذين يرغبون في توسيع نطاق توزيع مقالاتهم، التي عادة ما ينشرونها على المدونات أو منصات النشرات الإخبارية مثل Substack.

كما تلغي هذه الميزة الحاجة إلى استخدام حلول بديلة، مثل مشاركة صورة شاشة لنص موجود في تطبيق الملاحظات.

شارك مستخدم ثريدز، روبرت بي. نيكسون، منشورا باستخدام الميزة ليعرض كيف تظهر للناظرين، حيث يعرض جزء من النص الطويل داخل صندوق رمادي ضمن المنشور يمكن للمستخدمين النقر عليه لقراءة النص الكامل مع إمكانية التمرير.

تجدر الإشارة إلى أن المنافس الرئيسي ثريدز، منصة إكس (تويتر سابقا) قدم ميزة مشابهة تسمى “المقالات” لمشاركة المحتوى الطويل، لكنها متاحة فقط لمشتركي الخدمة المميزة Premium، في حين أن ميزة ثريدز متاحة لجميع المستخدمين حاليا، مع احتمال تغير ذلك مستقبلا.

كما أن ثريدز تتيح مشاركة النصوص فقط، في حين تسمح ميزة “إكس” بإضافة الصور والفيديوهات، ونظرا لأن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار، من الممكن أن تضيف ثريدز دعم الوسائط المتعددة في المستقبل.

وقالت ميتا إنها تخطط لإتاحة هذه الميزة لعدد أكبر من المستخدمين قريبا.

تأتي هذه الميزة الجديدة ضمن سلسلة من التحديثات التي أضافتها ثريدز خلال العام الماضي، مثل الرسائل الخاصة، وعمليات الدمج المتنوعة، والخلاصات المخصصة وتحسينات الذكاء الاصطناعي والمزيد.

وسجلت ثريدز مؤخرا أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريا بعد عامين فقط من إطلاقها، بينما تبلغ قاعدة مستخدمي منصة “إكس” أكثر من 600 مليون مستخدم نشط شهريا، وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي السابق ليندا ياكارينو.