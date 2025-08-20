قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل تجب الزكاة على من اقترض من البنك؟.. الإفتاء: لابد من توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني ويصعّب الأمور على إنبي
ميتا تطلق ميزة ترجمة صوتية بالذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستجرام

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة “ميتا”، عن إطلاق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح ترجمة الصوت تلقائيا على منصتي فيسبوك وإنستجرام لجميع المستخدمين حول العالم، في الأسواق التي تتوفر فيها خدمة Meta AI.

تفاصيل الميزة الجديدة

تتيح هذه الميزة للمبدعين ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى لغات أخرى، مما يساعدهم على الوصول إلى جمهور أوسع عبر اللغات والثقافات. 

وقد تم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة خلال مؤتمر Meta Connect للمطورين في العام الماضي، حيث كشفت الشركة عن نيتها تجربة ترجمة صوت المبدعين تلقائيا في مقاطع ريلز على كل من فيسبوك وإنستجرام.

تعتمد الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحاكي صوت ونبرة المبدع الأصلي، لتبدو الترجمة وكأنها بصوته الحقيقي، مما يعزز من الإحساس بالأصالة، كما يمكن للمبدعين تفعيل خيار مزامنة حركة الشفاه مع الترجمة، لجعلها تبدو أكثر طبيعية.

ميزة ترجمة مقاطع الفيديو 

في المرحلة الأولى، تدعم الميزة الترجمة من الإنجليزية إلى الإسبانية والعكس، مع وعود بإضافة المزيد من اللغات مستقبلا، تتوفر هذه الميزة لمنشئي المحتوى على فيسبوك الذين يمتلكون 1000 متابع على الأقل، ولكافة الحسابات العامة على إنستجرام في الأسواق المدعومة.

كيفية الاستخدام

عند إعداد مقطع “reel”، يمكن للمبدعين النقر على خيار Translate your voice with Meta AI، وتفعيل الترجمة، مع اختيار ما إذا كانوا يرغبون في تفعيل مزامنة الشفاه، بمجرد النقر على “مشاركة الآن”، يتم نشر المقطع مع الترجمة تلقائيا.

ويستطيع المبدعون مراجعة الترجمة والمزامنة قبل النشر، وإلغاء تفعيل أي منهما في أي وقت دون التأثير على النسخة الأصلية، أما المشاهدون، فستظهر لهم إشعارات تفيد بأن المحتوى تمت ترجمته بواسطة “Meta AI”، ويمكنهم تعطيل مشاهدة المقاطع المترجمة من إعدادات الحساب.

كما أضافت ميتا أيضا مقياسا جديدا في قسم Insights يسمح للمبدعين بمراقبة عدد المشاهدات حسب اللغة، ما يساهم في فهم مدى انتشار محتواهم في أسواق جديدة.

وتوصي ميتا بأن يكون وجه المبدع ظاهرا بالكامل أثناء التسجيل، وأن يتحدث بوضوح دون وجود ضوضاء أو موسيقى في الخلفية، وتدعم الميزة حتى شخصين فقط في المقطع، بشرط عدم التحدث في نفس الوقت.

خيارات إضافية على فيسبوك

يمكن لمنشئي المحتوى على فيسبوك رفع ما يصل إلى 20 نسخة صوتية مدبلجة خاصة بهم إلى المقطع، عبر قسم “الترجمة والتسميات التوضيحية” في Meta Business Suite، سواء قبل أو بعد النشر، وهو خيار يتيح ترجمة موسعة تتجاوز اللغات المدعومة حاليا عبر الذكاء الاصطناعي.

كما أكد رئيس إنستجرام، آدم موسيري، أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المبدعين من تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، وبالتالي توسيع قاعدة جماهيرهم.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تقارير تشير إلى إعادة هيكلة فريق الذكاء الاصطناعي في “ميتا” للتركيز على أربعة مجالات رئيسية: البحث، والذكاء الخارق، والمنتجات، والبنية التحتية.

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر

