سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من جمعية العلماء الهندية لبحث تعزيز التعاون المشترك

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد صبري عبد الرحيم

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، وفدًا رسميًّا من جمعية العلماء الهندية برئاسة الشيخ عبد السلام محمد الباقوري عضو جمعية العلماء بعموم كيرلا، رئيس المجلس الأكاديمي بمجلس التعليم الوطني؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإفتاء والتدريب والدعم العلمي.

عمق الصلة

وأوضح مفتي الجمهورية خلال اللقاء ما يربط بين البلدين من وشائج عميقة ضاربةٍ في جذور التاريخ، مؤكدًا عمق الصلة التي تترسّم خطًّا طويلًا من التبادل العلمي والتلاقي الحضاري، مضيفًا أن  الهند تُعْرَف بإرثها العلمي الزاخر، وبعلمائها الذين أسهموا إسهامًا وافرًا في إثراء التراث الإسلامي عبر عصور مختلفة.

حزمة من البرامج

وأشار المفتي إلى جهود مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية الذي يضطلع بدور رائد في إعداد الباحثين والمفتين وتأهيلهم؛ إذ يقدم برامج متخصصة في مهارات الإفتاء وفنون صناعة الفتوى والتأهيل الشرعي، فضلًا عن حزمة من البرامج الموجَّهة لطلاب العلم من داخل مصر وخارجها، إضافةً إلى إدارة التعليم عن بُعد، والتي يمكن للراغبين من مختلف بلدان العالم  الالتحاق ببرامجها العلمية المتخصصة عبر منظومة إلكترونية متقدمة، مبديًا استعداد دار الإفتاء التام للتعاون مع المؤسسات الدينية والأكاديمية في الهند في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر، من خلال البرامج المشتركة التي تخدم الرسالة الدينية الوسطية وتُسهم في ترسيخها.

دور الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء

واستعرض مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، الدور الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تضم في عضويتها 111 مؤسسة إفتائية من 108 دول، مبينًا أنها تمثل منصة دولية فاعلة لتوحيد الجهود الإفتائية ومواجهة التحديات الفكرية.

تدريب المفتين

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد جمعية العلماء الهندية عن تقديرهم البالغ لمفتي الجمهورية وللدور العلمي لدار الإفتاء المصرية، مؤكدين تطلعهم للاستفادة من خبراتها في تدريب المفتين وصناعة الفتوى.

وفي ختام اللقاء قدم أعضاء الوفد دعوة رسمية للمفتي لزيارة الهند والمشاركة في المؤتمر الاحتفالي بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء جمعية العلماء في كيرلا، آملين أن تسهم زيارة فضيلته في توطيد جسور التعاون العلمي والفكري بين البلدين.

