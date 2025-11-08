واتساب يطلق وضع الإغلاق.. حماية فورية لحسابك من الاختراق

بدأت خدمة واتساب WhatsApp، في اختبار ميزة أمان جديدة وقوية تحت اسم "وضع الإغلاق" Lockdown Mode في النسخة التجريبية لنظام أندرويد التي تحمل رقم الإصدار 2.25.33.4، بهدف حماية المستخدمين الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية المستهدفة.

وبحسب ما ذكره موقع “9to5mac”، توفر الميزة نقطة تحكم واحدة للأمان بدلا من إجبار المستخدمين على التنقل بين قوائم الخصوصية المتفرقة، حيث يكفي تفعيل زر واحد لتطبيق أقوى إعدادات الأمان المتاحة على المنصة، ما يسهل على المستخدمين غير التقنيين تعزيز حماية حساباتهم.

وضع الإغلاق لمواجهة الهجمات الإلكترونية

يعمل وضع الإغلاق على عدة خطوات أساسية لتقليل "سطح الهجوم" على جهاز المستخدم:

- حظر الوسائط والمرفقات: تمنع الميزة التحميل التلقائي للصور والفيديوهات والمستندات والملاحظات الصوتية من جهات اتصال غير معروفة، وبما أن الوسائط قد تحمل برامج خبيثة أو روابط ضارة، فإن الموافقة اليدوية على التحميل تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة.

- تقييد معاينات الروابط: عادة ما ينشئ واتساب معاينات للمواقع المرتبطة، ما يتطلب طلبا في الخلفية قد يكشف بيانات الجهاز مثل عنوان IP، يقوم وضع الإغلاق بتعطيل هذه الميزة، مضيفا طبقة إضافية من حماية البيانات.

- إعدادات خصوصية صارمة افتراضية: يقوم بقفل العديد من عناصر التحكم في الخصوصية على أقصى مستوى، مما يوفر حماية شاملة للحساب دون الحاجة لتعديل الإعدادات يدويا.

"وضع الإغلاق"

مع ذلك، قد تواجه بعض الفئات العملية تحديات نتيجة هذه الإعدادات المشددة:

المستخدمون الذين يعتمدون على استقبال مستندات أو وسائط من جهات اتصال جديدة، مثل الصحفيين أو الشركات الصغيرة أو فرق المساعدات، قد يجدون أن سير العمل أصبح أبطأ، إذ يتعين الموافقة يدويا على كل محتوى.

لضمان نجاح الإطلاق، يجب على واتساب توفير رسائل واضحة داخل التطبيق، حتى لا يربك المستخدمون أو المرسلون عند عدم ظهور التحميل أو المعاينة.

ويعد وضع الإغلاق خطوة منطقية وضرورية، إذ يجعل إجراءات الأمان المتقدمة متاحة للجميع. وسيعتمد نجاحه على توفير حماية افتراضية قوية، مع عناصر تحكم واضحة وبسيطة لتقليل أي ارتباك لدى المستخدمين.