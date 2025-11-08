قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يطلق وضع الإغلاق.. حماية فورية لحسابك من الاختراق

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأت خدمة واتساب WhatsApp، في اختبار ميزة أمان جديدة وقوية تحت اسم "وضع الإغلاق" Lockdown Mode في النسخة التجريبية لنظام أندرويد التي تحمل رقم الإصدار 2.25.33.4، بهدف حماية المستخدمين الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية المستهدفة.

وبحسب ما ذكره موقع “9to5mac”، توفر الميزة نقطة تحكم واحدة للأمان بدلا من إجبار المستخدمين على التنقل بين قوائم الخصوصية المتفرقة، حيث يكفي تفعيل زر واحد لتطبيق أقوى إعدادات الأمان المتاحة على المنصة، ما يسهل على المستخدمين غير التقنيين تعزيز حماية حساباتهم.

وضع الإغلاق لمواجهة الهجمات الإلكترونية

يعمل وضع الإغلاق على عدة خطوات أساسية لتقليل "سطح الهجوم" على جهاز المستخدم:

- حظر الوسائط والمرفقات: تمنع الميزة التحميل التلقائي للصور والفيديوهات والمستندات والملاحظات الصوتية من جهات اتصال غير معروفة، وبما أن الوسائط قد تحمل برامج خبيثة أو روابط ضارة، فإن الموافقة اليدوية على التحميل تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة.

- تقييد معاينات الروابط: عادة ما ينشئ واتساب معاينات للمواقع المرتبطة، ما يتطلب طلبا في الخلفية قد يكشف بيانات الجهاز مثل عنوان IP، يقوم وضع الإغلاق بتعطيل هذه الميزة، مضيفا طبقة إضافية من حماية البيانات.

- إعدادات خصوصية صارمة افتراضية: يقوم بقفل العديد من عناصر التحكم في الخصوصية على أقصى مستوى، مما يوفر حماية شاملة للحساب دون الحاجة لتعديل الإعدادات يدويا.

"وضع الإغلاق"

مع ذلك، قد تواجه بعض الفئات العملية تحديات نتيجة هذه الإعدادات المشددة:

المستخدمون الذين يعتمدون على استقبال مستندات أو وسائط من جهات اتصال جديدة، مثل الصحفيين أو الشركات الصغيرة أو فرق المساعدات، قد يجدون أن سير العمل أصبح أبطأ، إذ يتعين الموافقة يدويا على كل محتوى.

لضمان نجاح الإطلاق، يجب على واتساب توفير رسائل واضحة داخل التطبيق، حتى لا يربك المستخدمون أو المرسلون عند عدم ظهور التحميل أو المعاينة.

ويعد وضع الإغلاق خطوة منطقية وضرورية، إذ يجعل إجراءات الأمان المتقدمة متاحة للجميع. وسيعتمد نجاحه على توفير حماية افتراضية قوية، مع عناصر تحكم واضحة وبسيطة لتقليل أي ارتباك لدى المستخدمين.

واتساب ميزة أمان جديدة Lockdown mode الحماية من الاختراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

لبيان قيمة الرحمة .. الأوقاف تخصص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "هلّا شققتَ عن قلبه"

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق أسبوعا ثقافيا في 27 مسجدا لتعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم

د.عطية لاشين

هل قراءة القرآن تنفع الميت وتصل إليه؟ .. عطية لاشين يجيب

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد