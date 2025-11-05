إطلاق تطبيق واتساب الكامل رسميًا لساعات آبل الذكية

أطلق تطبيق واتساب أخيرًا تطبيقه المستقل لساعة آبل، والذي طال انتظاره، والذي يتيح للمستخدمين التحكم في المحادثات مباشرةً من معصمهم ابتداءً من أمس، سيتمكن مستخدمو ساعة آبل حول العالم من قراءة الرسائل كاملةً، والرد عليها، وتسجيل الملاحظات الصوتية، وعرض سجل المحادثات الأخيرة دون الحاجة إلى وجود هواتف آيفون بالقرب منهم.

يعد هذا أحد أكبر التوسعات عبر الأنظمة الأساسية التي تقوم بها WhatsApp، وهو ما يقرب خدمة المراسلة من تقديم تجربة سلسة متعددة الأجهزة عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة القابلة للارتداء.

تطبيق WhatsApp لـ Apple Watch: ما الجديد؟



حتى الآن، لم يكن بإمكان مستخدمي ساعة آبل الذكية سوى رؤية إشعارات محدودة وإرسال ردود مُعدّة مسبقًا. يُقدّم التطبيق الجديد إمكانيات مراسلة كاملة على الساعة الذكية بالميزات التالية:

اقرأ رسالة WhatsApp كاملة على معصمك : يمكنك الآن مشاهدة المحادثة الكاملة مباشرة من شاشة الساعة.

الرد عبر الإملاء أو الرموز التعبيرية أو الردود المُعدّة مسبقًا : يدعم التطبيق الرد السريع. كل ما عليك فعله هو استخدام الرموز التعبيرية والرسائل المُعدّة مسبقًا والكتابة بخط اليد.

إرسال واستقبال الملاحظات الصوتية : الميزة الرئيسية لهذه الميزة هي أنه يمكنك بسهولة إرسال الرسائل الصوتية دون لمس جهازك.

تحسين عرض الصور والملصقات : سيعرض التطبيق الملصقات والرموز التعبيرية بوضوح شديد على طرازات Apple Watch المتوافقة.

الإشعارات على المعصم : سيتم إشعار المستخدمين بالرسائل الواردة على WhatsApp.

ومن المهم ملاحظة أن WhatsApp أكدت أن جميع الرسائل والمكالمات التي يتم إجراؤها على تطبيق Apple Watch ستكون مشفرة من البداية إلى النهاية - تمامًا كما هو الحال على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب.

كيفية تثبيت WhatsApp على Apple Watch؟



تم تثبيت تطبيق WhatsApp على iPhone بالإصدار الأحدث.

أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS على جهاز iPhone المقترن

خطوات التثبيت:

قم بتحديث WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك عبر App Store.

على iPhone، افتح تطبيق Watch.

انتقل إلى التطبيقات المتاحة

اضغط على "تثبيت" بجوار WhatsApp

افتح تطبيق WhatsApp على Apple Watch الخاص بك وقم بتسجيل الدخول.

قم بتمكين الإشعارات، وسوف تبدأ في تلقي الرسائل على جهازك القابل للارتداء.

بمجرد تثبيته، يعمل تطبيق Apple Watch بشكل مستقل، مما يعني أنه يمكنك البقاء متصلاً حتى عندما لا يكون جهاز iPhone الخاص بك بالقرب منك - طالما أن الساعة مزودة بشبكة Wi-Fi أو اتصال محمول.