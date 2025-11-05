قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إطلاق تطبيق واتساب الكامل رسميًا لساعات آبل الذكية

لمياء الياسين

أطلق تطبيق واتساب أخيرًا تطبيقه المستقل لساعة آبل، والذي طال انتظاره، والذي يتيح للمستخدمين التحكم في المحادثات مباشرةً من معصمهم ابتداءً من أمس، سيتمكن مستخدمو ساعة آبل حول العالم من قراءة الرسائل كاملةً، والرد عليها، وتسجيل الملاحظات الصوتية، وعرض سجل المحادثات الأخيرة دون الحاجة إلى وجود هواتف آيفون بالقرب منهم.

يعد هذا أحد أكبر التوسعات عبر الأنظمة الأساسية التي تقوم بها WhatsApp، وهو ما يقرب خدمة المراسلة من تقديم تجربة سلسة متعددة الأجهزة عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة القابلة للارتداء.

تطبيق WhatsApp لـ Apple Watch: ما الجديد؟
 

حتى الآن، لم يكن بإمكان مستخدمي ساعة آبل الذكية سوى رؤية إشعارات محدودة وإرسال ردود مُعدّة مسبقًا. يُقدّم التطبيق الجديد إمكانيات مراسلة كاملة على الساعة الذكية بالميزات التالية:

اقرأ رسالة WhatsApp كاملة على معصمك : يمكنك الآن مشاهدة المحادثة الكاملة مباشرة من شاشة الساعة.
الرد عبر الإملاء أو الرموز التعبيرية أو الردود المُعدّة مسبقًا : يدعم التطبيق الرد السريع. كل ما عليك فعله هو استخدام الرموز التعبيرية والرسائل المُعدّة مسبقًا والكتابة بخط اليد.
إرسال واستقبال الملاحظات الصوتية : الميزة الرئيسية لهذه الميزة هي أنه يمكنك بسهولة إرسال الرسائل الصوتية دون لمس جهازك.
تحسين عرض الصور والملصقات : سيعرض التطبيق الملصقات والرموز التعبيرية بوضوح شديد على طرازات Apple Watch المتوافقة.
الإشعارات على المعصم : سيتم إشعار المستخدمين بالرسائل الواردة على WhatsApp.
ومن المهم ملاحظة أن WhatsApp أكدت أن جميع الرسائل والمكالمات التي يتم إجراؤها على تطبيق Apple Watch ستكون مشفرة من البداية إلى النهاية - تمامًا كما هو الحال على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب.

كيفية تثبيت WhatsApp على Apple Watch؟
 

تم تثبيت تطبيق WhatsApp على iPhone بالإصدار الأحدث.
أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS على جهاز iPhone المقترن
خطوات التثبيت:

قم بتحديث WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك عبر App Store.
على iPhone، افتح تطبيق Watch.
انتقل إلى التطبيقات المتاحة
اضغط على "تثبيت" بجوار WhatsApp
افتح تطبيق WhatsApp على Apple Watch الخاص بك وقم بتسجيل الدخول.
قم بتمكين الإشعارات، وسوف تبدأ في تلقي الرسائل على جهازك القابل للارتداء.
بمجرد تثبيته، يعمل تطبيق Apple Watch بشكل مستقل، مما يعني أنه يمكنك البقاء متصلاً حتى عندما لا يكون جهاز iPhone الخاص بك بالقرب منك - طالما أن الساعة مزودة بشبكة Wi-Fi أو اتصال محمول. 

