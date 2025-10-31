مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب

أطلقت منصة واتساب WhatsApp، تحديثا تصميميا كبيرا لتطبيقاتها على نظامي أندرويد و iOS، لكن يبدو أن الترحيب بالتصميم الجديد لم يكن كما كانت الشركة تأمل، حيث لاقى بعض الانتقادات من مستخدمي الخدمة على منصة "إكس".

واتساب يطرح تحديثا تصميميا جديدا لتطبيقاته على آيفون وأندرويد

الواجهة الجديدة، التي تشترك في ملامحها بين النظامين، لا تمثل تغييرا جذريا، إذ أصبحت شريط البحث في واتساب أكثر وضوحا في أعلى التطبيق، وتحتها توجد تبويبات لتمكين المستخدم من الوصول السريع إلى الرسائل غير المقروءة والمجموعات.

وفي أسفل الشاشة، تظهر مجموعة من الأيقونات التي تتيح الوصول إلى المحادثات، التحديثات، المجتمعات، والميزات الأخرى، ويعتبر هذا التغيير أكبر على نظام أندرويد، حيث لم يكن يحتوي التطبيق على هذه الأيقونات في أسفل الشاشة قبل التحديث.

لكن مستخدمي واتساب على آيفون لاحظوا تغييرا بصريا كبيرا، حيث أصبح اللون الأساسي للتطبيق أخضر بدلا من الأزرق، بينما على نظام أندرويد كان اللون الأخضر هو اللون السائد.

من المنطقي أن تتوحد هوية التطبيق البصرية عبر الأنظمة المختلفة، ولكن كما يحدث في كثير من الأحيان، أثار التغيير استياء بعض المستخدمين الذي أبدوا تذمرهم عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، من تحول التطبيق إلى اللون الأخضر.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use 🤩 here are some ways it’s changing ⬇️



•⁠ ⁠updated layout and icons that that help you find what you need faster



•⁠ ⁠new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY — WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2024

وكتب أحد المستخدمين قائلا: "فزعت عندما ظهرت هذه الدرجة من الأخضر في وجهي، نحتاج الأزرق مرة أخرى".

وأضاف آخر: "لا زلت أحتفظ بالأزرق وآمل أن يبقى هكذا إلى الأبد". وقال شخص آخر: "إرجاع الأزرق، من فضلكم!".

ورغم أن بعض المستخدمين لم يحصلوا على التصميم الجديد بعد، فإنهم عبروا عن استغرابهم من التحول إلى اللون الأخضر.

وفي هذا السياق، أشار عدد من المستخدمين إلى أن واتساب يحدث تطبيقه على آيفون بشكل مستمر، لكنه لم يقدم بعد تطبيقا مخصصا لجهاز آيباد.