قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
قرآن الفجر.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يصحح اعتقادا خاطئا
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة
محامي أمريكي: نتنياهو اعترف بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً" ولم يُصلحه
قوات الأمن السورية تعتقل زعيم تنظيم داعش في دمشق
في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة.. هذه عقوبتهم بالقانون

المتهمون والأطفال الضحايا
المتهمون والأطفال الضحايا
معتز الخصوصي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (5 رجال ، 7 سيدات – لـ 8 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة".

وضبط بصحبتهم (20 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

إستغلال الأطفال الأحداث أعمال التسول إستجداء المارة بيع السلع بطريقة إلحاحية المجنى عليهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

وزير الأوقاف

الأوقاف تتخذ إجراءات عاجلة بعد خلاف مواطن وعامل حول مستوى صوت مكبرات المسجد

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

تعرف على موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

ترشيحاتنا

البراونيز

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

وجبات دايت

لو عايز تخس .. اعرف إزاي تكون وجبات صحية

شوربة الكوسة والبطاطس

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

بالصور

أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران

أبرزهم هند صبرى وأحمد عزمى .. نجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد

أجرأ إطلالات سوزي الأردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد