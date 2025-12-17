استخدمت أطفالها في أعمال التسوّل.. سيدة بالقاهرة تواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات وبرفقتها طفل "يظهر على وجهه آثار جروح" بممارسة أعمال التسول بالقاهرة ، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله من خلال الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى .



وبالفحص أمكن تحديد السيدة وبرفقتها نجليها "أحدهما الظاهر بالصورة" وبمواجهتها إعترفت بإستغلالها لنجليها فى أعمال التسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية



عقوبة استغلال الأطفال في القانون



نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.



ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.



ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.