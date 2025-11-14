وان بلس تطلق هاتف OnePlus 15 عالميا .. إليك السعر والمواصفات

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، رسميا عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد OnePlus 15 عالميا، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم وبطارية عملاقة بسعة 7300 مللي أمبير، ليقدم مزيجا بين الأداء الفائق والتصميم الأيقوني الأنيق والقدرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يأتي هاتف OnePlus 15، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة لتجربة مشاهدة مميزة حتى في ضوء الشمس المباشر.

ويعمل هاتف OnePlus 15، بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة رام من نوع LPDDR5X تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين من نوع UFS 4.1 تصل حتى 512 جيجابايت، كما يضم معالج رسوميات Adreno 840، ويعمل بنظام OxygenOS 16 المبني على أحدث إصدار من أندرويد.

وأطلقت وان بلس تقنية Gaming Core الجديدة التي تعمل على تحسين أداء الألعاب من خلال إدارة الموارد وتقليل زمن الاستجابة وتحسين التبريد أثناء اللعب.

ويضم OnePlus 15 نظام كاميرات خلفي ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة رئيسية + تليفوتوغرافية + واسعة الزاوية، لتوفير تجربة تصوير احترافية في مختلف الظروف.

OnePlus 15



أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي للصور الشخصية والفيديوهات عالية الجودة.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 7300 مللي أمبير، تدعم شحنا سلكيا سريعا بقدرة 100 وات وشحنا لاسلكيا بقدرة 50 وات، ما يضمن شحنا سريعا واستخداما طويل الأمد.

يتميز الهاتف بدرجة مقاومة فائقة IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، ما يجعله مضادا للماء والغبار بدرجة عالية، ويمنحه متانة استثنائية في مختلف البيئات.

يتوفر هاتف OnePlus 15 بنسختين:

- بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين بسعر 821 دولار.

- بسعة 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين بسعر 900 دولار.

ويحصل المشترون الأوائل على سماعات OnePlus Nord Buds 3 مجانا، بالإضافة إلى خطة استبدال للهاتف لمدة 180 يوما وضمان مدى الحياة على الشاشة.