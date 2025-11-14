قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوكرانيا.. مقـ.تل 3 أشخاص وإصابة 26 في هجمات بالمسيرات على كييف
حملة ممنهجة لتصوير النواب المسلمين في بريطانيا كتهديد طائفي
آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها الآن وحصن نفسك
روسيا تكشف تفاصيل إحباط محاولة اغتيال مسؤول رفيع
الصور الأولي من حريق مصنع نسيج بالمحلة.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء
قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الطقس الآن: استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال الوجه البحري
هل الإنسان حر في إنفاق ماله دون مراعاة لمشاعر الفقراء؟.. الإفتاء توضح
600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير
تحذير من سلالة إنفلونزا في بريطانيا.. تصيب الأطفال وتهدد بانتشار واسع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

وان بلس تطلق هاتف OnePlus 15 عالميا .. إليك السعر والمواصفات

OnePlus 15
OnePlus 15
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، رسميا عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد OnePlus 15 عالميا، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم وبطارية عملاقة بسعة 7300 مللي أمبير، ليقدم مزيجا بين الأداء الفائق والتصميم الأيقوني الأنيق والقدرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يأتي هاتف OnePlus 15، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة لتجربة مشاهدة مميزة حتى في ضوء الشمس المباشر.

ويعمل هاتف OnePlus 15، بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة رام من نوع LPDDR5X تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين من نوع UFS 4.1 تصل حتى 512 جيجابايت، كما يضم معالج رسوميات Adreno 840، ويعمل بنظام OxygenOS 16 المبني على أحدث إصدار من أندرويد.

وأطلقت وان بلس تقنية Gaming Core الجديدة التي تعمل على تحسين أداء الألعاب من خلال إدارة الموارد وتقليل زمن الاستجابة وتحسين التبريد أثناء اللعب.

ويضم OnePlus 15 نظام كاميرات خلفي ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة رئيسية + تليفوتوغرافية + واسعة الزاوية، لتوفير تجربة تصوير احترافية في مختلف الظروف.

OnePlus 15


أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي للصور الشخصية والفيديوهات عالية الجودة.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 7300 مللي أمبير، تدعم شحنا سلكيا سريعا بقدرة 100 وات وشحنا لاسلكيا بقدرة 50 وات، ما يضمن شحنا سريعا واستخداما طويل الأمد.

يتميز الهاتف بدرجة مقاومة فائقة IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، ما يجعله مضادا للماء والغبار بدرجة عالية، ويمنحه متانة استثنائية في مختلف البيئات.

يتوفر هاتف OnePlus 15 بنسختين:

- بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين بسعر 821 دولار.

- بسعة 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين بسعر 900 دولار.

ويحصل المشترون الأوائل على سماعات OnePlus Nord Buds 3 مجانا، بالإضافة إلى خطة استبدال للهاتف لمدة 180 يوما وضمان مدى الحياة على الشاشة.

OnePlus 15 مواصفات OnePlus 15 سعر OnePlus 15

