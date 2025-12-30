وائل القباني: الزمالك محتاج يقفل على نفسه 3 سنوات حتى يعود للبطولات

أكد وائل القباني نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك يحتاج إلى الهدوء والاستقرار في الفترة المقبلة حتى لا تزداد الأمور سوءا.

وقال القباني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: وا بد ان يقفل نادي الزمالك على نفسه مدة لا تقل عن ٣ سنوات، مع بقاء القائمة الحالية لنادي الزمالك من أجل جلب أموال لنادي الزمالك.

وتابع: الزمالك منذ سنوات لا يحصل على بطولات مثل دوري أبطال أفريقيا وتجربة جون ادوارد ظهرت للناس، وتجربة غير موفقة وهو مش شاطر في الفنيات ولكن هو شاطر في التعاقدات فقط