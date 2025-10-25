قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

6 سنوات من التحديثات .. وان بلس تحدث ثورة في أمان أندرويد

هاتف OnePlus
هاتف OnePlus
شيماء عبد المنعم

تعد شركة وان بلس OnePlus، واحدة من أفضل العلامات التجارية لنظام أندرويد من حيث البرمجيات، حيث توفر واجهة OxygenOS تجربة نظيفة وعصرية مع العديد من المميزات وخيارات التخصيص، كما تستمر الشركة في تحسينها عبر التحديثات المستقبلية.

شركة وان بلس تعلن عن دعم طويل الأمد يصل إلى 6 سنوات لأجهزتها

ولا يقتصر اهتمام وان بلس على تقديم تجربة برمجية ممتازة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى دعم طويل الأمد، خاصة لأجهزة الفئة الرائدة والمتوسطة الحديثة. 

وتضمن الشركة تحديثات برمجية تصل إلى 6 سنوات، ما يحافظ على حماية الأجهزة من التهديدات الجديدة لفترة أطول، ويساعد المستخدمين على تجنب الحاجة للترقية المتكررة.

قائمة أجهزة وان بلس المؤهلة لتلقي تحديثات البرمجيات لمدة 6 سنوات:

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Pad 3

إذا كان جهازك ضمن هذه القائمة، فسيحصل على تحديثات برمجية لمدة 6 سنوات من تاريخ إطلاقه. 

تشمل هذه التحديثات تصحيحات الأمان وليس تحديثات نظام أندرويد الرئيسية أو تغييرات واجهة المستخدم، حيث تركز على سد الثغرات الجديدة وضمان بقاء الجهاز آمنا.

بالنسبة للتحديثات الرئيسية لنظام أندرويد، جميع الأجهزة في القائمة مؤهلة للحصول على أربع ترقيات رئيسية، بما في ذلك OnePlus Pad 3. 

كما أن جميع هذه الأجهزة ستحصل على تحديث OxygenOS 16 المبني على أندرويد 16، والذي من المقرر أن يبدأ طرحه في نوفمبر، مع مجموعة واسعة من المميزات والتحسينات الجديدة.

تحديث OxygenOS 16

ويأتي تحديث OxygenOS 16، بمجموعة واسعة من التحسينات تشمل ميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي، تخصيصات موسّعة لشاشة القفل، أدوات جديدة، أداء أسرع، ورسوم متحركة سلسة مدعومة بمحرك OnePlus Flow Motion. 

كما يتضمن التحديث ميزة Plus Mind الجديدة، التي تنظم المحتوى المعروض على الشاشة في مركز مركزي يعرف باسم Mind Space، لتسهيل الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة.

ويوصف OxygenOS 16 بأنه ليس مجرد تحديث عادي، بل ترقية رئيسية تعزز تجربة المستخدم بشكل كبير وتجعل الأجهزة أكثر فائدة وسلاسة.

وان بلس أندرويد واجهة OxygenOS تحديثات أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

ترشيحاتنا

شوارع الجيزة

الجيزة تتزين لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير..تخطيط وتجميل ورفع كفاءة الشوارع

شباب ورياضة الشرقية

شباب ورياضة الشرقية: تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي

أعمال تشجير طريق دير درنكة بأسيوط

محافظ أسيوط: استمرار أعمال النظافة والتشجير ورفع المخلفات بطريق درنكة

بالصور

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد