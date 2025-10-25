6 سنوات من التحديثات .. وان بلس تحدث ثورة في أمان أندرويد

تعد شركة وان بلس OnePlus، واحدة من أفضل العلامات التجارية لنظام أندرويد من حيث البرمجيات، حيث توفر واجهة OxygenOS تجربة نظيفة وعصرية مع العديد من المميزات وخيارات التخصيص، كما تستمر الشركة في تحسينها عبر التحديثات المستقبلية.

شركة وان بلس تعلن عن دعم طويل الأمد يصل إلى 6 سنوات لأجهزتها

ولا يقتصر اهتمام وان بلس على تقديم تجربة برمجية ممتازة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى دعم طويل الأمد، خاصة لأجهزة الفئة الرائدة والمتوسطة الحديثة.

وتضمن الشركة تحديثات برمجية تصل إلى 6 سنوات، ما يحافظ على حماية الأجهزة من التهديدات الجديدة لفترة أطول، ويساعد المستخدمين على تجنب الحاجة للترقية المتكررة.

قائمة أجهزة وان بلس المؤهلة لتلقي تحديثات البرمجيات لمدة 6 سنوات:

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Pad 3

إذا كان جهازك ضمن هذه القائمة، فسيحصل على تحديثات برمجية لمدة 6 سنوات من تاريخ إطلاقه.

تشمل هذه التحديثات تصحيحات الأمان وليس تحديثات نظام أندرويد الرئيسية أو تغييرات واجهة المستخدم، حيث تركز على سد الثغرات الجديدة وضمان بقاء الجهاز آمنا.

بالنسبة للتحديثات الرئيسية لنظام أندرويد، جميع الأجهزة في القائمة مؤهلة للحصول على أربع ترقيات رئيسية، بما في ذلك OnePlus Pad 3.

كما أن جميع هذه الأجهزة ستحصل على تحديث OxygenOS 16 المبني على أندرويد 16، والذي من المقرر أن يبدأ طرحه في نوفمبر، مع مجموعة واسعة من المميزات والتحسينات الجديدة.

تحديث OxygenOS 16

ويأتي تحديث OxygenOS 16، بمجموعة واسعة من التحسينات تشمل ميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي، تخصيصات موسّعة لشاشة القفل، أدوات جديدة، أداء أسرع، ورسوم متحركة سلسة مدعومة بمحرك OnePlus Flow Motion.

كما يتضمن التحديث ميزة Plus Mind الجديدة، التي تنظم المحتوى المعروض على الشاشة في مركز مركزي يعرف باسم Mind Space، لتسهيل الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة.

ويوصف OxygenOS 16 بأنه ليس مجرد تحديث عادي، بل ترقية رئيسية تعزز تجربة المستخدم بشكل كبير وتجعل الأجهزة أكثر فائدة وسلاسة.