قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
كيفية علاج الحسد إذا أصابك.. حصّن نفسك بأدعية مأثورة عن النبي
الحكومة تعتمد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد الأعمال بعدد من المشروعات
العراق يواصل استعداداته الأمنية لإجراء الانتخابات التشريعية بعد أيام.. غازي فيصل يوضح
ضللنا الاحتلال.. القسام تنشر فيديو يكشف حقيقة انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تتخذ قرارا صعبا.. زيادة مرتقبة في أسعار Galaxy S26

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
شيماء عبد المنعم

تشير تقارير حديثة إلى أن سامسونج، قد تضطر إلى زيادة أسعار هواتف Galaxy S26 القادمة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف مكونات الهواتف الذكية. 

وفقا لتقرير نشره موقع ETNews الكوري، نقلا عن مصادر صناعية، فإن زيادة أسعار بعض المكونات الأساسية قد تجعل من غير الممكن تجنب رفع الأسعار.

أسعار هواتف Galaxy S26 قد تشهد زيادة بسبب ارتفاع تكاليف المكونات

تشمل الزيادة في الأسعار شرائح الهواتف الذكية التي ارتفعت بنسبة 12%، ووحدات الكاميرا التي شهدت زيادة بنسبة 8%، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار الذاكرة العشوائية رام الذي بلغ 16% منذ بداية العام الجاري. 

كما يتوقع أن يستمر الضغط على الأسعار في ظل زيادة الطلب على الذاكرة العشوائية المستخدمة في الخوادم الذكية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما قد يزيد من تفاقم الوضع.

ورغم هذه التوقعات، لا يتوقع أن تقوم سامسونج بنقل كامل الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الزيادة قد تكون محدودة بحد أقصى 100 دولار أمريكي على السعر الإجمالي للهاتف. 

كما تشير بعض التقارير إلى أن سامسونج قد تتجنب إدخال تحسينات كبيرة على بعض المكونات مثل الكاميرا الأمامية أو تصميم الهواتف، لتقليل تأثير الزيادة في الأسعار.

وفيما يخص المنافسة في السوق، من المتوقع أن تتبع شركات مثل آبل وجوجل نفس النهج في رفع الأسعار نتيجة للضغوط نفسها في تكاليف المكونات، مما قد يؤثر على الأسعار في الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن سلسلة Galaxy S26 من سامسونج متوقع أن يتم الكشف عنها في أواخر فبراير 2026، ما يعني أننا قد ننتظر قليلا قبل أن تظهر التفاصيل النهائية حول الأسعار.

ووفقا لتقرير من أحد المواقع الكورية، فإن سامسونج تخطط لعقد حدث Galaxy Unpacked القادم في 25 فبراير، أي بعد حوالي شهر من موعد الإطلاق المعتاد.

سامسونج Galaxy S26 أسعار Galaxy S26 أسعار هواتف Galaxy S26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

حمزة العيلي

حمزة العيلي يحتفل بنجاح مسلسل كارثة طبيعية.. ويوجه رسالة شكر لصناعه

محمد امام

محمد إمام يشوق جمهوره بصورة من كواليس الكينج في رمضان

أحمد عبدالله

فقدنا كاتبا مصريا أصيلا.. عبد الرحيم كمال ينعى أحمد عبدالله

بالصور

إكس بينج الصينية تتحدى تسلا بروبوتات بشرية.. شاهد

روبوت إكس بينج
روبوت إكس بينج
روبوت إكس بينج

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟
ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟
ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

الهشاشة.. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار

هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!

سعر ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 بسوق المستعمل

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد