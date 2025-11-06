سامسونج تتخذ قرارا صعبا.. زيادة مرتقبة في أسعار Galaxy S26

تشير تقارير حديثة إلى أن سامسونج، قد تضطر إلى زيادة أسعار هواتف Galaxy S26 القادمة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف مكونات الهواتف الذكية.

وفقا لتقرير نشره موقع ETNews الكوري، نقلا عن مصادر صناعية، فإن زيادة أسعار بعض المكونات الأساسية قد تجعل من غير الممكن تجنب رفع الأسعار.

أسعار هواتف Galaxy S26 قد تشهد زيادة بسبب ارتفاع تكاليف المكونات

تشمل الزيادة في الأسعار شرائح الهواتف الذكية التي ارتفعت بنسبة 12%، ووحدات الكاميرا التي شهدت زيادة بنسبة 8%، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار الذاكرة العشوائية رام الذي بلغ 16% منذ بداية العام الجاري.

كما يتوقع أن يستمر الضغط على الأسعار في ظل زيادة الطلب على الذاكرة العشوائية المستخدمة في الخوادم الذكية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما قد يزيد من تفاقم الوضع.

ورغم هذه التوقعات، لا يتوقع أن تقوم سامسونج بنقل كامل الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الزيادة قد تكون محدودة بحد أقصى 100 دولار أمريكي على السعر الإجمالي للهاتف.

كما تشير بعض التقارير إلى أن سامسونج قد تتجنب إدخال تحسينات كبيرة على بعض المكونات مثل الكاميرا الأمامية أو تصميم الهواتف، لتقليل تأثير الزيادة في الأسعار.

وفيما يخص المنافسة في السوق، من المتوقع أن تتبع شركات مثل آبل وجوجل نفس النهج في رفع الأسعار نتيجة للضغوط نفسها في تكاليف المكونات، مما قد يؤثر على الأسعار في الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن سلسلة Galaxy S26 من سامسونج متوقع أن يتم الكشف عنها في أواخر فبراير 2026، ما يعني أننا قد ننتظر قليلا قبل أن تظهر التفاصيل النهائية حول الأسعار.

ووفقا لتقرير من أحد المواقع الكورية، فإن سامسونج تخطط لعقد حدث Galaxy Unpacked القادم في 25 فبراير، أي بعد حوالي شهر من موعد الإطلاق المعتاد.