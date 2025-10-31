قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامسونج تتفوق.. ما الذي يجعل Galaxy Z Fold 8 ثورة في الأجهزة الذكية؟

احمد الشريف

بعد أعوام من الانتقادات حول التصميم والحجم، حققت سامسونج نقلة نوعية مع إصدار Galaxy Z Fold 7، ويأتي الآن Galaxy Z Fold 8 ليواصل مسيرة التطوير في التصميم، الأداء، وعمر البطارية، رافعًا سقف المنافسة مع أجهزة الشركات الصينية وبينما تستمر الفئة الرائدة S في مواجهة تحديات التصميم والتسويق.

تطور التصميم: من أجهزة ضخمة إلى أنحف هاتف قابل للطي

كان جهاز Fold 6 يوصف بالضخم مقارنة بالمنافسين، لكن سامسونج استمعت لآراء المستخدمين وغيّرت الاستراتيجية مع Fold 7 الذي أتى كأنحف هاتف قابل للطي، مع شاشة مبهرة وتجعد شبه غير مرئي وسط استخدام معالج Snapdragon 8 Elite القوي.

التحسينات الجديدة مع Fold 8: بطارية أكبر وعودة دعم S Pen

من أهم تحديثات Galaxy Z Fold 8 زيادة سعة البطارية لتتخطى 5000 مللي أمبير، أعلى حتى من بعض هواتف S25 Ultra، إضافةً إلى عودة دعم قلم S Pen الذي كان غائبًا عن الجيل السابق بسبب التركيز على تقليل السمك. 

ستمكن الشاشة الكبيرة المستخدمين من تدوين الملاحظات والرسم بحرية.

تقنيات جديدة للتغلب على مشاكل التجعد والشاشة

اعتمدت سامسونج تقنية متطورة تجعل التجعد في منتصف الشاشة شبه معدوم، مواكبة بذلك خطط آبل المنتظرة لهاتفها القابل للطي. يطالب المستخدمون بتحسين تجربة الشاشة الداخلية مع كل جيل، ويبدو أن سامسونج في Fold 8 أوفت بهذا الوعد.

زخم الإبداع في Z Series مقابل فتور الفئة S الجديدة

بينما يعاني سوق هواتف Galaxy S من ضعف الابتكار، تصعد الفئة Z Fold كمكان التجديد الحقيقي لدى سامسونج، بفضل الاستماع لرغبات المستخدمين مثل دعم القلم وتطوير البطارية.

 تشير التوقعات إلى منافسة مباشرة بين Fold 8 وهاتف آيفون القابل للطي المتوقع في 2026.

خلاصة: سامسونج تعيد تعريف معايير الأجهزة القابلة للطي

تقدم Galaxy Z Fold 8 تجربة متكاملة تجمع بين التصميم العملي والميزات الذكية، وتسجل مرحلة جديدة في سباق الشركات العالمية نحو تطوير هواتف قابلة للطي تجمع قوة الأداء مع مرونة الاستخدام.

