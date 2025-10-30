أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات أذن لاسلكية بالأسواق.. وساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بخصم كبير.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق



إذا كنت تبحث عن شراء سماعات أذن لاسلكية بسعر مميز، فيمكنك التفكير في شراء سماعات سامسونج جالاكسي بودز كور الجديدة بسعر 2899 روبية هندية فقط.

يعد هذا التخفيض الكبير في السعر متاحا بفضل قسيمة شراء لفترة محدودة.

الحق اشتري.. ساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

إذا لم تكن من مُستخدمي أجهزة Apple، فإليك الخبر السار. ساعة Galaxy Watch FE متوفرة الآن في وول مارت بخصم ٥٠٪.

لطالما كان من الصعب التوصية بفئات الساعات الذكية. فمعظم ما يُسمى بالساعات الذكية كانت عبارة عن أساور ذكية مُتنكرة، وكان التوصية بساعة ذكية بميزانية محدودة مهمةً صعبة. لكن الأمر لم يعد كذلك. الآن، تتوفر ساعة Galaxy Watch FE بسعر حوالي 99 دولارًا أمريكيًا في وول مارت . وكان سعرها 199 دولارًا أمريكيًا في العام الماضي (2024) فإذا كنت تخطط لشراء ساعة ذكية، فإن ساعة Galaxy Watch FE هي الخيار الأمثل.

موتورولا تكشف عن أول قائمة لأجهزتها المؤهلة لتحديث أندرويد

بدأت شركة موتورولا بطرح نظام أندرويد 16 في سبتمبر، قبل معظم منافسيها، ووسعت نطاق التحديث تدريجيًا ليشمل المزيد من الأجهزة منذ ذلك الحين.

يعد هاتف Moto G Stylus 5G (2025) أحدث هاتف من الشركة يحصل على تحديث أندرويد 16 المستقر، بينما يحصل هاتف Edge 50 على تحديث أندرويد 16 التجريبي.

هل هاتفك منها؟ أجهزة سامسونج التي حصلت على تحديث One UI 8



أطلقت شركة سامسونج واجهة One UI 8 على هاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 في يوليو، بينما بدأ إطلاقها رسميًا في سبتمبر، بدءًا من سلسلة هواتف Galaxy S25.

ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاق التحديث المستند إلى نظام Android 16 ليشمل أجهزة Galaxy الأخرى بوتيرة أسرع بكثير وقد وصل التحديث إلى العديد من الهواتف قبل الموعد المحدد.