بخصم كبير.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن شراء سماعات أذن لاسلكية بسعر مميز، فيمكنك التفكير في شراء سماعات سامسونج جالاكسي بودز كور الجديدة بسعر 2899 روبية هندية فقط.

يعد هذا التخفيض الكبير في السعر متاحا بفضل قسيمة شراء لفترة محدودة.

عروض سماعات سامسونج جالكسي بودز كور

يعد العرض بسيطا وسهل الاستخدام للغاية، ويمكن للعملاء استخدام قسيمة خصم خاصة بقيمة 1000 روبية هندية مباشرةً من صفحة المنتج عبر أحد المتاجر الإلكترونية.

تقدم سماعات Galaxy Buds Core مزايا إضافية بسعر مناسب للميزانية، فهي تقدم مجموعة متكاملة من الميزات للمستخدم العصري.

من أبرز مزاياها تقليل الضوضاء بتقنية الذكاء الاصطناعي لمكالمات فائقة الوضوح، وإعداد شامل لستة ميكروفونات، وعناصر تحكم باللمس متينة لتفاعل سلس.

تأتي سماعات الأذن بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ، ما يضمن قدرتها على تحمل التمارين الرياضية والتنقلات اليومية.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى والمكالمات لمدة تصل إلى 35 ساعة من عمر البطارية الإجمالي مع علبة الشحن.

نعتقد أن سماعات سامسونج جالاكسي بودز كور تقدم قيمة لا مثيل لها بهذا السعر المخفّض.

لا تفوت هذه الفرصة لامتلاك سماعة أذن سامسونج بسعرٍ فعليّ قدره 2,899 روبية هندية.

وتأتي السماعة بصوت واضح وغامر مع 6 ميكروفونات وإلغاء الضوضاء النشط ووضع الصوت المحيط وبتصميم خفيف الوزن ومتين لتوفير الراحة والحماية طوال اليوم.

أما عن قدرة الشحن، فهي تأتي ببطارية تدوم طويلاً مع ما يصل إلى 35 ساعة من وقت التشغيل واتصال سلس بتقنية Bluetooth 5.4.