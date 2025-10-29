بمواصفات مذهلة وبطارية جبارة .. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2025

أطلقت شركة OPPO مؤخرًا سماعات Enco X3s، وهي زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، والتي تهدف إلى تقديم ميزات صوتية فائقة بأسعار معقولة.

يأتي هذا الزوج من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية بأسعار معقولة إلى جانب أحدث هواتفها الرائدة، Find X9 و Find X9 Pro .

سماعات OPPO Enco X3s

كشفت العلامة التجارية الصينية مؤخرًا عن أحدث سماعات أذن لاسلكية حقيقية (TWS) اقتصادية، والتي تعد مزودة بميزات شائعة مقارنة بالطرازات الفاخرة.

تأتي سماعات Oppo Enco X3s بتصميم داخل الأذن مع نظام تشغيل مزدوج، ووحدة تردد عالي بغشاء مسطح 6 مم، ومكبر صوت بغشاء مركب 11 مم، مما يضمن جودة صوت عالية و تتصل هذه السماعات عبر تقنية بلوتوث 5.4، وتدعم ترميزات الصوت LHDC 5.0 وAAC وSBC.





سماعات Oppo Enco X3s TWS



زوّدت شركة Oppo سماعات Oppo Enco X3s بميكروفون ثلاثي لمكالمات واضحة بتقنية الذكاء الاصطناعي، كما تدعم السماعات تقنية الترجمة بالذكاء الاصطناعي (متوفرة فقط مع هواتف Oppo الذكية). كما ستحصل على ما يصل إلى 55 ديسيبل لإلغاء الضوضاء النشط (ANC). بشحنة واحدة كاملة، تدوم هذه السماعات حتى 11 ساعة مع تعطيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط، و45 ساعة عند توصيلها بعلبة الشحن. يؤدي تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط إلى تقليل مدة تشغيل سماعات Enco X3s بمقدار 6 ساعات.

تشمل الميزات البارزة الأخرى دعم تطبيق HeyMelody، وتصنيف IP55 لمقاومة الماء والغبار، وضبط DynAudio لتحسين جودة الصوت، ودعم الصوت المكاني. أعلنت شركة Oppo مؤخرًا عن طرح سماعات Enco X3s في السوق العالمية بسعر 129 يورو، أي ما يعادل حوالي 150 دولارًا أمريكيًا. وستطرح الشركة هذه السماعات في أسواق أخرى خارج أوروبا قريبًا.