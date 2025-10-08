قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق

سماعات الرأس
سماعات الرأس
لمياء الياسين

شهد سوق السماعات اللاسلكية ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تنافست جميع شركات تصنيع الهواتف الذكية وشركات الصوتيات الرائدة في هذا السوق التنافسي الشرس لترك بصمتها. ولكن ليست كل سماعات الأذن متساوية. تتوفر العديد من سماعات TWS من علامات تجارية متعددة وإليك أبرز السماعات التي يمكنك الاختيار فيما بينها 

سماعات أذن سوني WF-C710N
 

أطلقت شركة سوني  سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة متوسطة المدى WF-C710N و تعد السماعات متوفرة بأربعة ألوان وهي الأزرق الزجاجي، والوردي، والأبيض، والأسود وتتميز السماعات بتصميمها المدمج وميزاتها الأساسية، مثل إلغاء الضوضاء، وعمر البطارية الطويل، ودقة المكالمات.

تتضمن سماعة الرأس WF-C710N تقنية مستشعر الضوضاء المزدوج مع ميكروفونين يقللان الضوضاء المحيطة.

 يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت المحيط عبر تطبيق Sony Sound Connect، الذي يوفر 20 مستوى من التحكم أو تمرير الصوت.
تُغيّر ميزة التحكم التكيفي في الصوت إعدادات الصوت بناءً على الموقع والنشاط، حيث تتعرف على الأماكن التي يرتادها الناس بكثرة، مثل المكاتب أو الصالات الرياضية.

تساعد تقنية التقاط الصوت الدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، على أكثر من 500 مليون عينة صوتية، على عزل الكلام وتقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات.

تحتوي كل سماعة أذن على مشغل 5 مم، وتدعم محرك تحسين الصوت الرقمي (DSEE)، الذي يُحسّن جودة الصوت ,تتيح للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت حسب تفضيلاتهم.

سماعة تيون بادز 2

تتميز سماعات Tune Buds 2 بمحركات 10 مم وتصميم مريح يناسب سماعات الأذن وعمر البطارية 10 ساعات مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، و12 ساعة بدونها، وعلبة بسعة 630 مللي أمبير/ساعة توفر ما يصل إلى 48 ساعة. وزن كل سماعة 5.5 جرام، ووزن العلبة 40.6 جرام.
تستخدم سماعة Tune Beam 2 أيضًا مشغلات صوتية مقاس 10 مم وتوفر 10 ساعات من التشغيل مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، و12 ساعة بدونها، و48 ساعة إجمالاً مع علبة بسعة 590 مللي أمبير/ساعة. تزن كل سماعة 5.2 غرام، بينما تزن العلبة 42 جرامًا.
ستتوفر سماعات Tune Series 2 ابتداءً من 17 أبريل 2025 على موقع JBL الإلكتروني وفي متاجر التجزئة الرئيسية. الأسعار هي 9,499 روبية هندية لسماعات Tune Buds 2، و11,999 روبية هندية لسماعات Tune Beam 2، و10,499 روبية هندية لسماعات Tune Flex 2 وتعد جميع السماعات متوفرة باللون الأسود والأزرق والأبيض.

سماعات  الأذن اللاسلكية CMF Buds 2 

تعد سماعات  الأذن اللاسلكية CMF Buds 2 أيضا من السماعات التي يمكنك شرائها  والتي تأتي بالعديد من المواصفات العصرية ولعل أبرزها ميزة إلغاء الضواء النشط وإطالة عمر البطارية

أما عن سعر السماعات فمن المتوقع أن يكون سعرها أقل من 60 دولارًا 

أما اعن تصميمها فتحافظ سماعات Buds 2 على تصميمها المألوف والذي لايختلف كثيرا عن سلسلة السماعات السابقة التي تم طرحها في الأسواق 

وتأتي السماعات باللونين وهما الرمادي الداكن والبرتقالي، بالإضافة إلى خيار جديد باللون الأخضر الفاتح. ورغم صغر حجم مكبرات الصوت والتي تأتي بقطر 11 مم مقارنةً بالسماعة الأصلية، إلا أن السماعات تاتي  بجودة صوت استثنائية.

تتميز سماعات الأذن بتقنية إلغاء الضوضاء  (ANC) بقوة 48 ديسيبل، مقارنةً بـ 42 ديسيبل في الإصدارات السابقة من تلك السلسلة من السماعات

يُعد عمر البطارية من أبرز مميزات سماعات Buds 2، حيث يصل إلى 13.5 ساعة لكل شحنة، وتأتي مع علبة تتيح تشغيلًا إجماليًا يصل إلى 55 ساعة  أي أكثر بـ 9.5 ساعات من الجيل الأول.

وتأتي سماعات  Buds 2 أيضا مزودة بتقنية بلوتوث 5.4، وميزات الحماية من دخول الماء والعرق لقدرتها على تحمل رذاذ الماء والعرق، وهي ميزة رائعة.
وتأتي سماعات Buds 2  بسعر  34 جنيهًا إسترلينيًا وبانخفاض من 39 جنيهًا إسترلينيًا)، و39.95 يورو (بانخفاض من 49.95 يورو)، و59.99 دولارًا أمريكيًا

