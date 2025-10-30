الحق اشتري.. ساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

إذا لم تكن من مُستخدمي أجهزة Apple، فإليك الخبر السار. ساعة Galaxy Watch FE متوفرة الآن في وول مارت بخصم ٥٠٪.

لطالما كان من الصعب التوصية بفئات الساعات الذكية. فمعظم ما يُسمى بالساعات الذكية كانت عبارة عن أساور ذكية مُتنكرة، وكان التوصية بساعة ذكية بميزانية محدودة مهمةً صعبة. لكن الأمر لم يعد كذلك. الآن، تتوفر ساعة Galaxy Watch FE بسعر حوالي 99 دولارًا أمريكيًا في وول مارت . وكان سعرها 199 دولارًا أمريكيًا في العام الماضي (2024) فإذا كنت تخطط لشراء ساعة ذكية، فإن ساعة Galaxy Watch FE هي الخيار الأمثل.

ميزات ساعة Galaxy Watch FE

تأتي ساعة Galaxy Watch FE بزجاج ياقوتي، وهي متوفرة بمقاس واحد فقط: 40 مم. تأتي بهيكل من الألومنيوم، وشاشة لمس Super AMOLED مقاس 1.2 بوصة بدقة 396×396 بكسل، ومعالج Exynos W920، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1.5 جيجابايت، وسعة تخزين 16 جيجابايت، وبطارية بسعة 247 مللي أمبير/ساعة.

تعمل بنظام Wear OS مع واجهة One UI 5 من سامسونج. تتمتع الساعة بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، وتصنيف 5ATM للغوص، مما يجعلها ساعة رياضية مثالية أيضًا.

مواصفات ساعة Galaxy Watch FE



تأتي ساعة Galaxy Watch FE مزودة بأكثر من 100 تمرين رياضي مختلف، وتحليل متقدم للجري، ومناطق مخصصة لمعدل ضربات القلب، وتحليل لتكوين الجسم. تتميز الساعة بتتبع متقدم للنوم مع مراقبة أنماط النوم وتدريب على النوم

كما تأتي مزودة بميزة رائعة تُسمى مراقبة القلب الذكية، والتي تكتشف أي أنماط غير منتظمة في ضربات القلب وتُرسل إشعارًا. ومع ذلك، بسعر 99 دولارًا، تُصبح ساعة Galaxy Watch FE ساعة يُنصح بها بسهولة، وإذا كنت رياضيًا أو شخصًا يمارس الرياضة بانتظام، فهذه الساعة ضرورية لتتبع تحركاتك.