الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الحق اشتري.. ساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

لمياء الياسين

إذا لم تكن من مُستخدمي أجهزة Apple، فإليك الخبر السار. ساعة Galaxy Watch FE متوفرة الآن في وول مارت بخصم ٥٠٪. 

لطالما كان من الصعب التوصية بفئات الساعات الذكية. فمعظم ما يُسمى بالساعات الذكية كانت عبارة عن أساور ذكية مُتنكرة، وكان التوصية بساعة ذكية بميزانية محدودة مهمةً صعبة. لكن الأمر لم يعد كذلك. الآن، تتوفر ساعة Galaxy Watch FE بسعر حوالي 99 دولارًا أمريكيًا في وول مارت . وكان سعرها 199 دولارًا أمريكيًا في العام الماضي (2024) فإذا كنت تخطط لشراء ساعة ذكية، فإن ساعة Galaxy Watch FE هي الخيار الأمثل.

ميزات ساعة Galaxy Watch FE

 تأتي ساعة Galaxy Watch FE بزجاج ياقوتي، وهي متوفرة بمقاس واحد فقط: 40 مم. تأتي بهيكل من الألومنيوم، وشاشة لمس Super AMOLED مقاس 1.2 بوصة بدقة 396×396 بكسل، ومعالج Exynos W920، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1.5 جيجابايت، وسعة تخزين 16 جيجابايت، وبطارية بسعة 247 مللي أمبير/ساعة. 

تعمل بنظام Wear OS مع واجهة One UI 5 من سامسونج. تتمتع الساعة بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، وتصنيف 5ATM للغوص، مما يجعلها ساعة رياضية مثالية أيضًا.

مواصفات ساعة Galaxy Watch FE


تأتي ساعة Galaxy Watch FE مزودة بأكثر من 100 تمرين رياضي مختلف، وتحليل متقدم للجري، ومناطق مخصصة لمعدل ضربات القلب، وتحليل لتكوين الجسم. تتميز الساعة بتتبع متقدم للنوم مع مراقبة أنماط النوم وتدريب على النوم

 كما تأتي مزودة بميزة رائعة تُسمى مراقبة القلب الذكية، والتي تكتشف أي أنماط غير منتظمة في ضربات القلب وتُرسل إشعارًا. ومع ذلك، بسعر 99 دولارًا، تُصبح ساعة Galaxy Watch FE ساعة يُنصح بها بسهولة، وإذا كنت رياضيًا أو شخصًا يمارس الرياضة بانتظام، فهذه الساعة ضرورية لتتبع تحركاتك.

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

مادة كاوية ودواء بيطري.. تفاصيل مروعة في قضية قتــ.ـل أم وأطفالها الثلاثة باللبيني

أشهرها «الموناليزا».. سرقات تاريخية شهدها متحف اللوفر

مغرم بالسفاح ديكستر.. قصة مقـ.تل طفل على يد زميله بالإسماعيلية

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

