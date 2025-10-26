قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل
النجم الساحلي يودّع الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني
iPhone 18.. قفزة ضخمة في الأداء وذاكرة الوصول العشوائي تضعه في صدارة المنافسة

iPhone 18
iPhone 18
احمد الشريف

تشير أحدث التقارير إلى نية شركة آبل تزويد كافة إصدارات iPhone 18، بما فيها النسخة الأساسية، بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 12 جيجابايت. 

يمثل هذا التطوير نقلة نوعية كبيرة مقارنة بسلسلة iPhone 17، إذ كانت الإصدارات الأعلى فقط مجهزة بذاكرة بهذا الحجم.​

تحسينات قوية في الأداء وإدارة الذكاء الاصطناعي

وفقا للتقارير المسربة، إضافة ذاكرة أكبر ستعزز بشكل مباشر أداء تعدد المهام في الأجهزة، وتبني الأساس لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تخطط آبل لإتاحتها في الإصدارات القادمة. 

في الوقت الذي يعد فيه 8 جيجابايت كافياً للاستخدام التقليدي حالياً، إلا أن الطفرة المقبلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ستجعل وجود 12 جيجابايت ضرورة لأداء سلس دون بطء أو إغلاق التطبيقات العاملة بالخلفية.

تطور نوعية الرام وسرعة الشرائح

تؤكد مصادر Phone Arena أن سلسلة iPhone 18 ستعتمد نوعية RAM LPDDR5X الأسرع من موردين مثل سامسونج وMicron، وهو ما يضمن عرض نطاق عالي لتشغيل التطبيقات الثقيلة. 

وتضيف التسريبات أن الشركة ستستخدم شريحة مصنعة بتقنية 2 نانومتر (A20)، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة والسرعة بشكل غير مسبوق.

تغيرات متوقعة في الاستراتيجية التسويقية وتوزيع الإصدارات

يبدو أن آبل لن تطلق كافة الطرازات دفعة واحدة في 2026، إذ تشير التوقعات لطرح iPhone 18 Pro، وPro Max، والنسخة المطوية، بينما قد تتأخر النسخة الأساسية وiPhone 18e. 

يعكس هذا التوجه سعي الشركة لإبراز الإمكانات التقنية في الفئة العليا أولًا، ثم نشرها تدريجياً للفئات الأخرى.

آراء الجمهور: ذاكرة 8 جيجابايت لم تعد كافية!

شارك متابعو Phone Arena في استطلاع رأي حول مدى قبول استمرار آبل في الاعتماد على ذاكرة 8 جيجابايت في الإصدار الأساسي، وتوزعت الإجابات بين رفض كامل، أو توقع تبرير آبل لذلك بسياقاتها التسويقية المعهودة، ورأى البعض أن قبول هذا يأتي فقط إذا انخفض السعر.

مع اعتماد ذاكرة وصول عشوائي أكبر وشريحة معالجة أسرع، يستعد iPhone 18 ليكون نقلة قوية تواكب متطلبات التطبيقات المستقبلية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعدد المهام.

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

جانب من الفاعليات

نائب رئيس جامعة عين شمس تفتتح فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

بطولة

في حفل ختام مبهر.. تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات للجولف

الطالب المعتدى عليه

4 طلاب يعتدون على زميلهم بمدرسة ببني سويف.. ووالده يستغيث بوزير التعليم

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير "علي رشم".. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: أليس لنا رب كريم.....!

