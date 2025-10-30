هل هاتفك منها؟ أجهزة سامسونج التي حصلت على تحديث One UI 8

أطلقت شركة سامسونج واجهة One UI 8 على هاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 في يوليو، بينما بدأ إطلاقها رسميًا في سبتمبر، بدءًا من سلسلة هواتف Galaxy S25.

ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاق التحديث المستند إلى نظام Android 16 ليشمل أجهزة Galaxy الأخرى بوتيرة أسرع بكثير وقد وصل التحديث إلى العديد من الهواتف قبل الموعد المحدد.

أجهزة تحصل على تحديث One UI 8.

إليك قائمة بهواتف وأجهزة سامسونج اللوحية التي حصلت على تحديث One UI 8.

جالاكسي S25، S25+، S25 ألترا، S25 إيدج

جالاكسي S24، S24+، S24 ألترا، S24 FE

جالاكسي S23، S23+، S23 ألترا، S23 FE

جالاكسي S22، S22+، S22 ألترا

جالكسي S21 FE

سلسلة جالكسي زد

جالكسي زد فولد 6، فليب 6

جالكسي زد فولد SE

جالكسي زد فولد 5، فليب 5

جالكسي زد فولد 4، فليب 4

سلسلة جالاكسي تاب

جالاكسي تاب S10، S10 لايت، S10+، S10 ألترا، S10 FE، S10 FE+

جالاكسي تاب S9، S9+، S9 ألترا

جالاكسي تاب S8، S8+، S8 ألترا

جالكسي تاب S6 لايت (2024)

سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A73

جالاكسي A56، A55، A54، A53

جالاكسي A36، A35، A34، A33

جالاكسي A26، A25

جالاكسي A17، A16، A15

جالاكسي A06



سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي M56، M55، M55s، M54، M53

جالاكسي M36، M35، M34، M33

جالاكسي M16، M15

جالاكسي M06

سلسلة جالاكسي F

جالاكسي F56، F55، F54

جالاكسي F36، F34

جالاكسي F17، F15

جالاكسي F06

سلسلة Galaxy XCover

جالكسي اكس كوفر 7، 7 برو

بدأت جميع أجهزة Galaxy المدرجة في القائمة باستلام تحديث One UI 8. مع ذلك، نظرًا لأن طرح التحديث يتم على دفعات، فقد يستغرق وصوله إلى جميع الأجهزة بضعة أيام.

للتحقق يدويًا من التحديثات، انتقل إلى الإعدادات > تحديثات البرامج، ثم انقر على زر التنزيل والتثبيت . بما أن One UI 8 تحديث رئيسي، يتراوح حجم حزمة التحديث بين 2 و3 جيجابايت، حسب الجهاز. يجب التأكد من توفر مساحة تخزين كافية على الجهاز.

بينما تنشغل سامسونج بطرح واجهة One UI 8، فقد بدأت بالفعل العمل على الإصدار التالي من واجهتها المُخصصة، One UI 8.5.

سيعتمد هذا الإصدار أيضًا على نظام Android 16، وسيُقدم تحسينات بصرية ووظيفية كبيرة، وقدرات ذكاء اصطناعي مُحسّنة، وتخصيصات أوسع.

سيُطرح واجهة One UI 8.5 لأول مرة على سلسلة هواتف Galaxy S26 في أوائل العام المقبل، وسيُوسّع نطاقها لاحقًا ليشمل أجهزة Galaxy أخرى.

ورغم أن سامسونج لم تُعلن عن أي شيء بخصوص One UI 8.5 حتى الآن، فمن المرجح أنها ستُحدّث جميع الأجهزة التي تعمل بها إلى One UI 8، أو على الأقل معظمها.