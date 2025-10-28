أمازون تقدم خصما استثنائيا على جهاز Galaxy Tab S10 FE Plus من سامسونج

طرحت أمازون خصماً بقيمة 100 دولار على جهاز سامسونج Galaxy Tab S10 FE Plus، ما يجعل من هذا الجهاز بديلاً اقتصادياً وعصرياً لمن يبحث عن شاشة عملاقة وتجربة قلم S Pen الشهيرة دون دفع مبالغ باهظة كما في أجهزة Tab S11 Ultra أو S10 Ultra المنافسة.

السعر المخفّض يخص الإصدار ذي الذاكرة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، ويشمل اللون الفضي فقط.

كما يتوفر خيار بذاكرة 256 جيجابايت بسعر منخفض ضمن ألوان الفضي والأزرق والرمادي، بينما يأتي الإصدار الأغلى بذاكرة 12 جيجابايت رام. الأجهزة الأعلى تصنيفاً تأتي بأسعار مقاربة للمنافسين لكنها تمنح مرونة أكبر لعشاق تعدد المهام.

مواصفات تقنية وتركيز على القيمة مقابل المال

يحمل الجهاز معالج Exynos 1580 المتوسط الأداء، مع شاشة LCD بمعدل تحديث 90 هرتز تواكب احتياجات الفيديو والألعاب لمعظم المستخدمين.

ورغم أن الأداء ليس الأفضل مقارنة بطرازات S11 Ultra، إلا أن السعر المخفض يجعل الجهاز مناسبا لمن يبحث عن توازن بين الميزات والتكلفة.

من أبرز مزايا Tab S10 FE Plus دعمه لقلم S Pen ومقاومته للماء والغبار بمعيار IP68 وسُمكه فائق النحافة 6 ملم، فضلاً عن دعم البرمجيات الطويل مع وعد سامسونج بسبعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل – وهي ميزة لا تتوفر حتى في معظم أجهزة التابلت الرائدة.

خلاصة: فرصة مثالية للباحثين عن تابلت عملي بسعر مناسب

تمثل صفقة أمازون الحالية فرصة نادرة لشراء جهاز Galaxy Tab S10 FE Plus بخصم لم يشهد مثيله حتى في عروض Prime Day. للمستخدمين محدودي الميزانية، تقدم سامسونج تجربة متقدمة تقترب من الفئة الأعلى بأقل بحوالي 100 دولار.