أمازون تعيد تعريف الصيدلية.. أكشاك ذكية توفر الأدوية خلال دقائق

أعلنت أمازون عن إطلاق نظام جديد لتوزيع الأدوية في العيادات، حيث سيتمكن المرضى من استلام وصفاتهم الطبية عبر أكشاك آلية داخل العيادات، مما يوفر لهم أدوية خلال دقائق بعد الزيارة الطبية.

وستظهر هذه الأكشاك المبتكرة أولا في عيادات ون ميديكال المنتشرة في لوس أنجلوس، حيث سيحصل المرضى على أدوية عبر جهاز يشبه جهاز البيع الآلي، لكنه مصمم بأمان عال لتقليل أوقات الانتظار وتحسين التزام المرضى.

كيف يعمل نظام الأكشاك لتوزيع الأدوية داخل العيادة؟



بعد زيارة أحد المواقع المشاركة في ون ميديكال، يمكن للمرضى طلب إرسال وصفاتهم إلى صيدلية أمازون واختيار استلام الأدوية عبر الكشك من خلال تطبيق أمازون، يتم الدفع عبر التطبيق، ويستخدم رمز الاستجابة السريعة QR لفتح الجهاز واستلام الأدوية.

ويتم مراجعة الطلبات من قبل صيدلي مرخص للتأكد من دقتها قبل استلامها، وهي عملية تستغرق عادة دقائق فقط، الأكشاك توفر الأدوية الشائعة مثل المضادات الحيوية، وأدوية ضغط الدم، وأجهزة الاستنشاق، بينما لا يتم بيع الأدوية التي تحتاج إلى تبريد.

تصميم محكم لحماية الأدوية

تتميز الأكشاك بتصميم آمن للغاية، حيث يزن كل كشك حوالي 1700 رطل ومثبت في الأرض، وتؤكد أمازون على أن الأجهزة تتمتع بميزات أمان مثل مقاومة العبث، أجهزة استشعار للاهتزاز، كاميرات مراقبة مع تنبيهات حركة، وإجراء التحقق المزدوج عند تسليم الأدوية لضمان وصول الدواء إلى الشخص الصحيح.

صيدلية أمازون



أحد أكبر التحديات في إدارة الأدوية هو "عدم الالتزام الأولي" - عندما لا يذهب المريض لاستلام دواءه الجديد، تشير الأبحاث إلى أن حوالي 20-30% من الوصفات الطبية الجديدة في الولايات المتحدة لا يتم استلامها، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية وزيادة التكاليف.

وتراهن أمازون على أن وضع الأكشاك في أماكن تقديم الرعاية الصحية سيزيد من معدلات التزام المرضى بالعلاج، حيث يتم التخلص من الحاجة للذهاب إلى الصيدلية، والانتظار، وإتمام الدفع بشكل منفصل.

ستكون أول أكشاك أمازون متاحة في ديسمبر القادم في عيادات ون ميديكال في مناطق بيفرلي هيلز، ووسط مدينة لوس أنجلوس، ولونغ بيتش، وويست هوليوود، وويست ل. أ، مع خطط لتوسيع التغطية في المستقبل.

يستفيد النظام الجديد من التكامل بين أمازون وون ميديكال، التي استحوذت عليها أمازون مقابل 3.9 مليار دولار، لتوسيع خدمات الصيدلية الرقمية مثل التوصيل في نفس اليوم في مدن مثل شيكاغو وفينيكس وميامي.

إجراءات تنظيمية وضمانات استشارية للأكشاك

تخضع أنظمة توزيع الأدوية الآلية لرقابة تنظيمية مشددة، في كاليفورنيا، تفرض هيئة الصيدلة مراجعة من صيدلي مرخص وتقديم استشارة للمريض قبل استلام الدواء.

وتؤكد أمازون أن كل طلب يتم مراجعته من قبل صيدلي، مع توفير الاستشارات عن بعد عبر الهاتف أو الفيديو بما يتماشى مع معايير "الصيدلة عن بعد" المتزايدة.

الفوارق والابتكار في نموذج أمازون

على الرغم من أن أكشاك توزيع الأدوية ليست فكرة جديدة، حيث يتم استخدامها في المستشفيات والعيادات العسكرية، فإن أمازون تتميز بتكامل تجربة الرعاية الأولية مع تجربة التسوق الرقمية للمستهلكين، حيث يمكن للمرضى الطلب والدفع واستلام الأدوية عبر نفس التطبيق المألوف، وهو ما يوفر عملية أكثر سلاسة.

توفر هذه الأكشاك السرعة والراحة للمرضى، حيث يتم القضاء على الحاجة لزيارة صيدلية منفصلة والانتظار لفترات طويلة، ولكن، لا تغطي الأكشاك جميع الأدوية، كما أنها لا تحتوي على الأدوية التي تخضع للرقابة أو التي تحتاج إلى تبريد، لا تزال بعض الحالات تتطلب زيارة الصيدلية التقليدية أو التوصيل.