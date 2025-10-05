قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات

توجهت الأنظار مجددًا إلى شركة أمازون في أكتوبر 2025 مع إعلانها عودة خدمات التوصيل عبر الطائرات المسيّرة Prime Air في ولاية أريزونا بعد توقف اضطراري دام عدة أسابيع نتيجة حادثين متتاليين أثناء عمليات تسليم الطرود.

رغم أن الطائرات المسيّرة تمثل مستقبلًا واعدًا لقطاع التوصيل، فقد أظهرت التجربة العملية أن دمج التقنيات الذكية في الواقع يحمل تحديات فعلية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بسلامة العمليات والتفاعل مع بيئات متعددة ومعقدة كبنية المدن ومناخها وممكنات النقل التقليدي.

كيف تعاملت الشركة مع التحديات الفنية؟

أجرت أمازون تحقيقًا شاملاً حول أسباب الحوادث وخلصت إلى أن المشكلات لم تكن في بنية الطائرات نفسها، بل تتعلق بأمور ميكانيكية وعقبات غير متوقعة أثناء الطيران أو الهبوط.

 تم تعديل قواعد البيانات البرمجية للطائرات وتحسين مستشعرات الملاحة وتحديث خطط التدخل السريع في الحالات الطارئة. 

كما وضعت الشركة بروتوكولات مشتركة مع السلطات المحلية لمراقبة حركة الطائرات المسيّرة والتأكد من عدم تعارضها مع الطيران المدني أو الحياة البرية.

تأثير التجربة على قطاع النقل واللوجستيات

تظل الطائرات المسيّرة من أمازون مثالًا رائدًا للثورة في مجال التوصيل الذكي، خاصة مع نمو التجارة الإلكترونية وتعاظم الحاجة إلى تقليل زمن التسليم وخفض تكاليف العمليات.

ستشكل التجربة المستمرة في أريزونا وستيتات أخرى خارطة طريق لشركات النقل العالمية لاعتماد تقنيات مشابهة ليس فقط لتوصيل الطرود الصغيرة بل حتى المستلزمات الطبية أو الطلبات الطارئة ذات الأولوية.

استراتيجية مستقبلية واستثمار متزايد في الابتكار

تخطط أمازون لمواصلة الاستثمار في تطوير الطائرات المسيّرة وجعل نظامها أكثر تطورًا مع تقنيات ذكاء اصطناعي لإدارة مسارات الحركة، وتبحث في دمج حلول التوصيل الهجين التي تجمع الطائرات المسيّرة مع روبوتات التوصيل والأتمتة.

 وتؤكد الشركة أن هدفها ليس فقط السرعة والكفاءة، بل أيضاً تعزيز الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية في خدمات التوصيل لتلبية متطلبات العصر الرقمي والمستهلك الحديث.

