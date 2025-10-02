قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات
انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب
إسرائيل تقتاد سفنًا من «أسطول الصمود» إلى موانئ خفية وسط تنديد دولي متصاعد | فيديو وصور
أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية
اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
رابطة الأندية تحسم الجدل: جماهير الزمالك لم تسب زيزو في مباراة القمة
اسطول الصمود: الاعتراض الإسرائيلي للسفن عنيف وغير قانوني يستهدف مدنيين عزل بالمياه الدولية
الأحوال الجوية اليوم: تفاصيل الشبورة والأمطار ونشاط الرياح والأتربة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور

أجهزة Echo
أجهزة Echo
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة أمازون عن مجموعة جديدة من أجهزة Echo التي تجمع بين التصميم العصري، وتجربة صوتية محسنة، وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة عبر مساعدها الصوتي Alexa+.

Echo Dot Max .. تحسينات ضخمة في جودة الصوت

يأتي جهاز Echo Dot Max الجديد بسعر 100 دولار، ويقدم جهيرا أقوى بثلاثة أضعاف مقارنة بالإصدار السابق، بفضل مكبر صوت ثنائي يتضمن ووفير مخصص للجهير ومكبر صوت عالي التردد؛ للحصول على صوت أكثر وضوحا وتفصيلا.

Echo Studio

أما جهاز Echo Studio، فيأتي بسعر 219.99 دولارا، بتصميم كروي جديد يجعله أصغر بنسبة 40% من النسخة الأصلية، حسب ما ذكرت أمازون، ويتميز بـ ووفر عالي الأداء، ودعم الصوت المكاني، وتقنية Dolby Atmos، بالإضافة إلى حلقة إضاءة جديدة تمنح المستخدم مؤشرات مرئية أكثر وضوحا عن نشاط Alexa.

ويمكن للمستخدمين ربط ما يصل إلى 5 أجهزة Echo Dot Max أو Echo Studio مع أجهزة Fire TV Stick المتوافقة؛ لإنشاء نظام صوتي سينمائي داخل المنزل. 

كما تخطط أمازون لطرح حزم مسرح منزلي Alexa Home Theater Bundles تشمل هذه الأجهزة.

جهاز Echo Studio

شاشات ذكية محسنة

قدمت أمازون أيضا إصدارين جديدين من شاشاتها الذكية، تأتي شاشة Echo Show 8 بسعر 180 دولارا، وشاشة Echo Show 11 بسعر 220 دولارا.

ويأتي كلا الجهازين بتصميم جديد، وجودة صورة محسنة، كاميرا بدقة 13 ميجابكسل، شاشة أكبر، مكبرات صوت ستيريو أمامية، وووفير مخصص للصوت، بالإضافة إلى ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر Alexa+.

تجربة منزل ذكي جديدة مع Alexa+ Home

سيحصل المستخدمون على تجربة منزل ذكي محسنة من خلال Alexa+ Home، والتي تدمج موجزات الأحداث من كاميرات Ring، ومركز تحكم منزلي ذكي يدعم معايير Matterو Thread وZigbee، ما يجعل التحكم بالأجهزة المنزلية أكثر سلاسة وفعالية.

ترفيه وتنظيم منزلي وتسوق متكامل

بفضل الشاشات، يمكن للمستخدمين الاستمتاع ببث الصوت والفيديو، إدارة الأنشطة العائلية، وتنظيم المهام المنزلية. يدعم النظام أيضا التسوق الذكي المتكامل مع Amazon و Whole Foods وAmazon Fresh، لتسهيل عمليات إعادة الطلب وتتبع التوصيل.

ميزات صحية شخصية عبر Oura

في خطوة لدمج الصحة والذكاء الاصطناعي، تتعاون أمازون مع شركة Oura المتخصصة في الخواتم الذكية، لتقديم نصائح صحية وشخصية عبر Alexa. يمكن لهذه الميزات تقديم تذكيرات بالتمارين الرياضية أو تلميحات للنوم الأمثل.

كما سيتم دعم أجهزة ذكية صحية أخرى من شركات مثل Withings وWyze في المستقبل.

أمازون أجهزة Echo ذكاء اصطناعي

