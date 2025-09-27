هيوماين تطلق لابتوب يعمل بالذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق تفكير البشر 100مرة

كشفت شركة هيوماين Humain، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن حاسوبها المحمول الجديد Horizon Pro PC، والذي يتميز بتقنيات ذكاء اصطناعي وكيلي Agentic AI، ومعالج Snapdragon X Elite من الجيل الأول، وتقول الشركة إنه قادر على "العمل بسرعة تفوق التفكير البشري بـ100 مرة".

تم استعراض الجهاز الجديد خلال قمة تكنولوجيا سنابدراجون التي نظمتها شركة كوالكوم في جزيرة ماوي، هاواي، حيث ظهر الحاسوب وهو يعمل بنظام ويندوز 11، لكن مدعوما بتجربة تشغيل خاصة من هيوماين تعرف باسم Humain One OS.

قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين، إن الإطلاق الرسمي لبرنامج Humain One سيتم في 27 أكتوبر، خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، وهي واحدة من أبرز المؤتمرات الاستثمارية على مستوى العالم.

ورغم الكشف عن المواصفات التقنية، لم تعلن الشركة بعد عن سعر الجهاز أو موعد توفره في الأسواق، لكن أمين لمح إلى أن السعر سيكون مختلفا تماما عن أي منتج في السوق، موضحا: “حين نعلن عن هيكل التسعير، لن يكون هناك شيء مماثل له في السوق... الأهم هو القيمة طويلة المدى، وليس السعر الأولي”.

مواصفات Horizon Pro

يستهدف الجهاز كلا من المستخدمين العاديين وقطاع الأعمال، ويوفر أداء متقدما مع عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة بفضل معالج Snapdragon X1 Elite.

وتشمل المواصفات الأخرى ذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت SSD، يحتوي الجهاز على شاشة بقياس 14 بوصة وبدقة 2880×1800 من نوع OLED، إلى جانب كاميرا بدقة 1080p

يدعم الجهاز الاتصال بشبكة Wi-Fi 7، ويعمل بنظام التشغيل Windows 11 مع واجهة Humain One.

إحدى الميزات الفريدة هي زر مخصص للذكاء الاصطناعي على لوحة المفاتيح، والذي يحل محل زر Copilot المعروف في أجهزة ويندوز الحديثة، لم يتضح بعد اسم الزر الجديد، لكنه يعد لمسة تصميمية تميز الجهاز.

ورغم أن اسم Humain OS يوحي بأنه نظام تشغيل متكامل، إلا أن أمين أوضح أنه أقرب إلى تطبيق يعمل فوق نظام التشغيل، وليس نظام تشغيل مستقل.

يتضمن التطبيق عددا من الأدوات:

- Humain Search: محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي

- Humain Create: لإنشاء الرسوم والفيديوهات

- Humain Chat: روبوت محادثة مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة

نموذج الذكاء الاصطناعي Allam

تعتمد قدرات Humain الذكية على نموذج لغوي ضخم يسمى Allam، يحتوي على 34 مليار معامل، وتم تطويره من الصفر داخل الشركة، بهدف تقديم أداء سريع وآمن في تطبيقات الدردشة والبحث والإبداع.