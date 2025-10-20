أثر على آلاف المستخدمين .. عطل يضرب خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» ما القصة؟

انقطاعًا واسع النطاق شهده صباح اليوم الاثنين، العديد من خدمات مواقع ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ، ويعد من بينها كلا من تطبيق سناب شات ولعبة فورتنايت والتي تعد مملوكة لشركة إيبك جيمز، ومنصة روبلوكس للألعاب حسبما ذكرت منصة تداول العملات المشفرة كوين بيس فأن العديد من المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة بسبب الانقطاع.

أعطال المواقع الإلكترونية

وفي السياق نفسه أظهرت بيانات من موقع داون ديتيكتور -المتخصص في تتبع لأعطال المواقع الإلكترونية العديد من البلاغات من قبل المستخدمين وذلك عن أعطال وبعض مشكلات في الخدمة وأن العديد من تقارير المستخدمين قد أشارت إلى وجود مشاكل في مواقع تشمل أمازون، وكانفا، وديزني، وليفت، وتطبيق ماكدونالدز، وصحيفة نيويورك تايمز، وريديت، ورينج، وروبن هود، وسناب شات، وتي-موبايل، ويونايتد إيرلاينز، وفينمو، وفيريزون.

ارتفاع معدلات الأخطاء

وأشارت من جانبها شركة الذكاء الاصطناعي "بيربلكسيتي" إن تعطل تلك الخدمات لأمازون ويب سيرفيسز "قد يؤثر على استقرار العديد من الموقع الإلكترونية".

ومن جانبها قالت شركة أمازون : "يمكننا تأكيد ارتفاع معدلات الأخطاء وبعض فترات التأخير وذلك في العديد من خدماتنا بمنطقة US-EAST-1”

وأشارت أمازون aws إلى وجود "مشكلة تشغيلية" تؤثر على "خدمات متعددة"، وقالت إنها "تعمل في العديد من المسارات المتوازية والمتعددة وذلك لتسريع الخروج من تلك العطل