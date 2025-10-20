قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاون جديد بين الإنتاج الحربي والتموين لتحديث مكاتب وبطاقات التموين .. تفاصيل
قطع زميله بمنشار.. تطورات مثيرة في قضية طفل الإسماعيلية| ماذا حدث؟
بين نيران رفح ومساعي التهدئة.. هل تصمد الهدنة أمام التصعيد الإسرائيلي؟| محلل يجيب
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أثر على آلاف المستخدمين .. عطل يضرب خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» ما القصة؟

تطبيق امازون
تطبيق امازون
لمياء الياسين

 انقطاعًا واسع النطاق شهده صباح اليوم الاثنين، العديد من خدمات مواقع  ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ، ويعد من بينها كلا من تطبيق سناب شات ولعبة فورتنايت  والتي تعد مملوكة لشركة إيبك جيمز، ومنصة روبلوكس للألعاب  حسبما ذكرت منصة تداول العملات المشفرة كوين بيس فأن العديد من المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة بسبب الانقطاع.

أعطال المواقع الإلكترونية

وفي السياق نفسه  أظهرت بيانات من موقع داون ديتيكتور -المتخصص في تتبع لأعطال المواقع الإلكترونية العديد من البلاغات من قبل المستخدمين وذلك عن أعطال وبعض مشكلات في الخدمة وأن العديد من تقارير المستخدمين قد أشارت إلى وجود مشاكل في مواقع تشمل أمازون، وكانفا، وديزني، وليفت، وتطبيق ماكدونالدز، وصحيفة نيويورك تايمز، وريديت، ورينج، وروبن هود، وسناب شات، وتي-موبايل، ويونايتد إيرلاينز، وفينمو، وفيريزون.

ارتفاع معدلات الأخطاء 

وأشارت من جانبها شركة الذكاء الاصطناعي "بيربلكسيتي" إن تعطل تلك الخدمات لأمازون ويب سيرفيسز "قد يؤثر على استقرار العديد من الموقع الإلكترونية".

ومن جانبها قالت شركة أمازون : "يمكننا تأكيد ارتفاع معدلات الأخطاء وبعض فترات التأخير وذلك في العديد من خدماتنا بمنطقة US-EAST-1”

وأشارت أمازون aws إلى وجود "مشكلة تشغيلية" تؤثر على "خدمات متعددة"، وقالت إنها "تعمل في العديد من المسارات المتوازية والمتعددة وذلك لتسريع الخروج من تلك العطل

خدمات أمازون أمازون ويب لعبة فورتنايت العملات المشفرة العملات المشفرة كوين بيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

بيراميدز

مجدي عبد الغني: نادي بيراميدز عامل شغل كويس جدا في الفترة الأخيرة

عمر العربي

عمر العربي يصعد لنهائي منافسات الجمباز العام ببطولة العالم في أندونيسيا

الأهلي يهنئ منتخب المغرب بلقب كأس العالم

الأهلي يهنئ منتخب المغرب بلقب كأس العالم

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد