تكنولوجيا وسيارات

أمازون تستثمر 1.6 مليار دولار لتوسيع عملياتها في هولندا.. دعم للذكاء الاصطناعي وخدمات جديدة

احمد الشريف

أعلنت شركة أمازون عن خطتها لضخ استثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في السوق الهولندية خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

ويعد هذا الاستثمار الأكبر لها في خامس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو منذ انطلقت أنشطة الشركة هناك في 2020، حسب ما كشفته رئيسة فرع أمازون في بلجيكا وهولندا، إيفا فايت.​

تعزيز حضور أمازون وخدماتها في السوق الهولندية

يعمل في أمازون حالياً نحو 1000 موظف في هولندا، لكن مبيعات الشركة لاتزال أقل من منافسها الأبرز Bol.com. 

وتهدف أمازون من خلال هذا الاستثمار إلى تحسين خدماتها وزيادة حصتها السوقية لتقترب من ريادة السوق المحلية.

دعم الذكاء الاصطناعي وخدمات التجار عبر المنصة

كشفت إيفا فايت في لقاء مع صحيفة FD المالية أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات الجديدة سيُوجَّه لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة لخدمة رواد الأعمال والتجار الذين يبيعون منتجاتهم عبر منصة أمازون. 

وسيمنحهم ذلك أدوات ذكية لدعم عمليات البيع والتحليل وابتكار حلول رقمية متقدمة.

خطة توسع أوروبية وتأثير على المنافسة

يأتي هذا الإعلان بعد استثمار أمازون الأخير في بلجيكا بقيمة 1.16 مليار دولار، مما يعكس توجه الشركة لتعزيز وجودها الأوروبي في ظل منافسة قوية وتغيرات مستمرة في قطاع التجارة الإلكترونية. 

وتؤكد أمازون اعتبار السوق الهولندية أولوية للنمو الاستراتيجي وتوسيع الخدمات الرقمية في المنطقة.

تعكس خطة أمازون الطموحة التوجه العالمي نحو تعزيز الذكاء الاصطناعي ودعم رواد الأعمال في الأسواق الرقمية، وتمثل دفعة قوية للسوق الهولندية في قطاع الابتكار والخدمات الإلكترونية حتى 2028.

