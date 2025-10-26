قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
تكنولوجيا وسيارات

مقارنة الكاميرا.. Oppo Find X9 Pro يواجه Galaxy S25 Ultra من يصنع الفارق؟

Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
احمد الشريف

تشهد ساحة الهواتف الذكية منافسة حامية بين كبار الشركات، وينعكس ذلك بوضوح في سباق الكاميرات المتطورة.

 في هذا الاختبار، نضع هاتف Oppo Find X9 Pro في مواجهة مباشرة مع Galaxy S25 Ultra من سامسونج، لنكتشف من يقدم أفضل تجربة تصوير في 2025.​

مواصفات تقنية مذهلة لكل من الكاميرتين

يعتمد هاتف Oppo Find X9 Pro على مستشعر Sony الجديد LYT-828 بدقة 50 ميجابكسل مع HDR متطور، وكاميرا تليفوتو أساسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير وتقنيات شحن متقدمة.

Galaxy S25 Ultra من سامسونج يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ومستشعر كبير، مع دعم لعدستين تليفوتو ومستشعر أمامي بدقة 12 ميجابكسل.

تم اختبار كلا الهاتفين في ظروف إضاءة مختلفة، صباحاً ومساء، وباستخدام الإعدادات الافتراضية دون أي معالجة إضافية أو تعديل يدوي، سعياً للوصول إلى نتيجة موضوعية حول أداء كل كاميرا في الاستخدام الحقيقي اليومي.

نتائج المقارنة: من يتفوق في كل مجال؟

الكاميرا الرئيسية: يرى المحرر أن هناك تقارباً واضحاً بين الهاتفين، مع أفضلية بسيطة لسامسونج في الحدة والتباين، فيما تبرز صور أوبو في بعض المشاهد بألوان أكثر سطوعاً.

التقريب البصري (الزوم): يظهر تفوق طفيف لسامسونج في معظم اللقطات، بينما يحقق أوبو صوراً أكثر سطوعاً في بعض التفاصيل الدقيقة مثل صور القطط.

الصور الشخصية (Portrait): أوبو يقدم أداءً مميزاً في فصل الخلفية والعزل، مع إبراز حاد لتفاصيل الوجه.

العدسة فائقة العرض (Ultra Wide): يميل البعض لاختيار صور أوبو بسبب السطوع، لكن سامسونج تتفوق في الدقة وحدّة الصورة عموماً.

الكاميرا الأمامية: سامسونج تتفوق بوضوح في إبراز تفاصيل الوجه والشعر، بينما تبدو صور أوبو أقل وضوحاً في هذه الناحية.

آراء الجمهور: تصويت المتابعين يميل لصالح أوبو

وفق تصويت القراء في Phone Arena، حصل Oppo Find X9 Pro على 60% من الأصوات مقابل 40% لصالح Galaxy S25 Ultra، ما يعكس تنوع التفضيلات واختلاف الآراء حول جودة الصور وأسلوب المعالجة البرمجية في كل هاتف.

يقدم كل من Oppo Find X9 Pro وGalaxy S25 Ultra نتائج ممتازة في عالم التصوير الفوتوغرافي، ويعود التفوق في النهاية لتفضيلات المستخدم الشخصية تجاه الألوان، الحدة، وتجربة التصوير العامة.

OPPO Oppo Find X9 Pro Galaxy S25 Ultra

