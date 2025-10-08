بكاميرا وقدرة شحن جبارة .. أوبو تطلق هاتفها الجديد Oppo Find X9 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف أوبو الرائد القادم، Find X9 Ultra ، وهو أحد أكثر الهواتف التي تقدم العديد من ميزات التصوير في عام 2025 لكن هذا العام، تُقدم الشركة طرازها الرائد الأبرز بشكل أكثر تميزًا عن بقية هواتف سلسلة Find X9.

مواصفات هاتف Find X9 Ultra

قد يكون الهاتف الرائد القادم من Oppo هو الرائد مع الكاميرات المقربة المزدوجة

يأتي التسريب الجديد من المُسرب المعروف، Digital Chat Station ، الذي شارك آخر التفاصيل عبر منصة Weibo و في منشوره الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى أن هاتف Find X9 Ultra سيكون الطراز الوحيد المزود بأحدث وأفضل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من Qualcomm. لكن هذه لن تكون الميزة الوحيدة الحصرية في Find X9 Ultra، حيث يُشاع أن هاتفها الرائد القادم من الفئة العليا سيُقدم كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة مقربة.



هاتف أوبو فايند X8 ألترا

على الجانب الآخر قد قدّم هاتف Find X8 Ultra، الذي صدر العام الماضي، العديد من الإعدادات المشابهة، لهاتف Find X8 Pro والذي قد زوّد بأربع كاميرات مع كاميرتين مُقربتين. ورغم وجود بعض الاختلافات في الإعدادات (مثل مستشعر أكبر للكاميرا الرئيسية وكاميرتي المُقرب)، إلا أن كلا الجهازين قدّما كاميرات متعددة الاستخدامات.

ادّعى المُسرّب أيضًا أن طراز Find X9 Ultra سيضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وقد كُشف عن الكاميرات الرئيسية لهواتف Xiaomi 16 Ultra وHonor Magic 7 Ultra وVivo X300 Ultra وOppo Find X9 Ultra، حيث حصل Find X9 Ultra على كاميرا Sony IMX09E (LYT990) بدقة 200 ميجابكسل.