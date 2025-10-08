قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: حديث "من نفس عن مؤمن كربة" فيه 7 وصايا من النبي لبناء أمة قوية
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025
راقبناه ونفذنا.. اعترافات المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الـ46 من مصر إلى غزة
القافلة الـ46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور
واشنطن: مبعوثا ترامب لن يغادرا مصر قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة
مصر ترسل شاحنات وقود ومولدات كهرباء إلى غزة ضمن "زاد العزة"
قطر وتركيا تنضمان في اليوم الثالث من محادثات السلام في غزة بمصر
كوشنر وويتكوف يصلان إلى شرم الشيخ لحسم مفاوضات صفقة غزة
إيجيبت كلاي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع حقن التربة الرملية بالطين
صعود تاريخي لأسعار الذهب عالميا والأوقية تتخطى 4,000 دولار
تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا وقدرة شحن جبارة .. أوبو تطلق هاتفها الجديد Oppo Find X9 Ultra

هاتف أوبو
هاتف أوبو
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في  هاتف أوبو الرائد القادم، Find X9 Ultra ، وهو أحد أكثر الهواتف التي تقدم العديد من ميزات التصوير في عام 2025 لكن هذا العام، تُقدم الشركة طرازها الرائد الأبرز بشكل أكثر تميزًا عن بقية هواتف سلسلة Find X9.

مواصفات هاتف Find X9 Ultra

قد يكون الهاتف الرائد القادم من Oppo هو الرائد مع الكاميرات المقربة المزدوجة
يأتي التسريب الجديد من المُسرب المعروف، Digital Chat Station ، الذي شارك آخر التفاصيل عبر منصة Weibo و في منشوره الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى  أن هاتف Find X9 Ultra سيكون الطراز الوحيد المزود بأحدث وأفضل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من Qualcomm. لكن هذه لن تكون الميزة الوحيدة الحصرية في Find X9 Ultra، حيث يُشاع أن هاتفها الرائد القادم من الفئة العليا سيُقدم كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة مقربة.


هاتف أوبو فايند X8 ألترا

على الجانب الآخر قد قدّم هاتف Find X8 Ultra، الذي صدر العام الماضي، العديد من الإعدادات المشابهة، لهاتف Find X8 Pro والذي قد زوّد بأربع كاميرات مع كاميرتين مُقربتين. ورغم وجود بعض الاختلافات في الإعدادات (مثل مستشعر أكبر للكاميرا الرئيسية وكاميرتي المُقرب)، إلا أن كلا الجهازين قدّما كاميرات متعددة الاستخدامات. 

ادّعى المُسرّب أيضًا أن طراز Find X9 Ultra سيضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وقد كُشف عن الكاميرات الرئيسية لهواتف Xiaomi 16 Ultra وHonor Magic 7 Ultra وVivo X300 Ultra وOppo Find X9 Ultra، حيث حصل Find X9 Ultra على كاميرا Sony IMX09E (LYT990) بدقة 200 ميجابكسل. 

