Oppo تكشف عن ColorOS 16.. إليك جميع الميزات الجديدة وجدول الطرح

أطلقت شركة Oppo أخيرًا واجهة ColorOS 16 - وهي واجهة مخصصة تعتمد على نظام التشغيل Android 16 والتي توفر ترقيات بصرية في جميع أنحاء النظام، وتخصيصات موسعة، وتركز أيضًا على تجربة أكثر سلاسة، وقدرات ذكاء اصطناعي أفضل، ونظام بيئي قوي، مع تحسين الأداء وكفاءة الطاقة.

إليك كافة المعلومات التي قد تبحث عنها، بما في ذلك الميزات الجديدة والترقيات الرئيسية والجدول الزمني للطرح.



جدول إطلاق ColorOS 16



لم تُعلن شركة Oppo عن جدول إطلاق ColorOS 16 في الهند والأسواق العالمية الأخرى. مع ذلك، أعلنت عن خطتها لإطلاقه في السوق الصينية. وقد تتبع Oppo جدولًا مشابهًا في الهند والأسواق الأخرى.

إليكم خطة إطلاق ColorOS 16 للصين :

أوبو فايند N5

Oppo Find N5 (إصدار القمر الصناعي)

أوبو فايند X8 ألترا

Oppo Find X8 Ultra (إصدار القمر الصناعي)

أوبو فايند X8s+

أوبو فايند X8s

أوبو فايند X8 برو

Oppo Find X8 Pro (إصدار القمر الصناعي)

أوبو فايند X8

ون بلس 13

ون بلس 13T

نوفمبر 2025

أوبو فايند N3

Oppo Find N3 (إصدار جامع)

أوبو فايند إن 3 فليب

Oppo Find X7 Ultra (إصدار القمر الصناعي)

أوبو فايند X7

أوبو رينو 14 برو

أوبو رينو 14

أوبو رينو 13 برو

ممن لهم رينو13

أوبو باد 4 برو

أوبو باد 3 برو

ون بلس 12

ون بلس ايس 5 برو

ون بلس ايس 5

OnePlus Ace 5 (الإصدار الأعلى)

OnePlus Ace 5 (إصدار السباق)

ون بلس ايس 3 برو

ون بلس ايس 3

OnePlus Ace 3 (Genshin Impact Custom Edition)

ون بلس ايس 3V

ون بلس باد 2 برو

ون بلس باد برو

ديسمبر 2025

أوبو فايند إن 2 فليب

أوبو فايند X6 برو

أوبو فايند X6

أوبو K13 توربو برو

أوبو K13 توربو

ون بلس 11

OnePlus 11 (إصدار Jupiter Rock المخصص)

ون بلس ايس 2 برو

OnePlus Ace 2 Pro (صندوق هدايا بطابع Genshin Impact Diluc)

ون بلس ايس 2

OnePlus Ace 2 (صندوق هدايا Genshin Impact المخصص)

ون بلس ايس 2V

يناير 2025

Oppo Find X5 Pro (إصدار Dimensity)



أوبو فايند X5 برو

أوبو رينو 12 برو

أوبو رينو 12

أوبو رينو 11 برو

ممن لهم رينو11

أوبو رينو 10 برو+

أوبو رينو 9 برو+

أوبو K13s

أوبو K13x

أوبو K12

أوبو كيه 12 بلس

اوبو كيه 12 اس

أوبو K12x

أوبو باد 3

أوبو باد 2

أوبو باد SE

ون بلس 10 برو

جهاز ون بلس باد

لا تستغرب وجود أجهزة OnePlus في القائمة، فهذه الأجهزة في الصين تعمل بنظام ColorOS، بينما تستخدم بقية دول العالم نظام OxygenOS.

كما أطلقت شركة Oppo تلميحاتٍ حول الإطلاق العالمي لنظام ColorOS 16، معلنةً عن "قريبًا". ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال أيام قليلة، وعندها ستكشف الشركة عن خطة طرحه في الأسواق الأخرى.

تغييرات واجهة المستخدم ColorOS 16



حصل نظام ColorOS 16 على ترقيات بصرية، مما جعله يبدو أكثر وضوحًا وسلاسة وشفافية. تُقدم لغة تصميم الحقل الضوئي الجديدة عناصر وقوامًا شفافة جديدة لواجهة المستخدم، والتي تُعرف أيضًا باسم واجهة المستخدم الزجاجية السائلة، والتي ظهرت لأول مرة على أجهزة Apple بنظام iOS 26، واعتمدتها Xiaomi مؤخرًا مع نظام HyperOS 3.

شاشة قفل ColorOS 16



تتميز شاشة القفل الآن بأنماط ساعة جديدة يمكن وضعها في أي مكان على الشاشة. كما يُضيف نظام التشغيل الجديد تأثيرات الظلال المتساقطة ودعمًا لخاصية AOD على كامل الشاشة. ويمكن للمستخدمين الآن إضافة أدوات إلى شاشة القفل. كما أُجريت ترقيات على الأيقونات وشاشة Flux الرئيسية لتتناسب مع شفافية واجهة المستخدم، وتتيح إمكانية تخصيص أكبر.