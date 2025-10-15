قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Oppo تكشف عن ColorOS 16.. إليك جميع الميزات الجديدة وجدول الطرح

واجهة ColorOS 16
واجهة ColorOS 16
لمياء الياسين

أطلقت شركة Oppo أخيرًا واجهة ColorOS 16 - وهي واجهة مخصصة تعتمد على نظام التشغيل Android 16 والتي توفر ترقيات بصرية في جميع أنحاء النظام، وتخصيصات موسعة، وتركز أيضًا على تجربة أكثر سلاسة، وقدرات ذكاء اصطناعي أفضل، ونظام بيئي قوي، مع تحسين الأداء وكفاءة الطاقة.

إليك كافة المعلومات التي قد تبحث عنها، بما في ذلك الميزات الجديدة والترقيات الرئيسية والجدول الزمني للطرح.


جدول إطلاق ColorOS 16
 

لم تُعلن شركة Oppo عن جدول إطلاق ColorOS 16 في الهند والأسواق العالمية الأخرى. مع ذلك، أعلنت عن خطتها لإطلاقه في السوق الصينية. وقد تتبع Oppo جدولًا مشابهًا في الهند والأسواق الأخرى.

إليكم خطة إطلاق ColorOS 16 للصين :

أوبو فايند N5
Oppo Find N5 (إصدار القمر الصناعي)
أوبو فايند X8 ألترا
Oppo Find X8 Ultra (إصدار القمر الصناعي)
أوبو فايند X8s+
أوبو فايند X8s
أوبو فايند X8 برو
Oppo Find X8 Pro (إصدار القمر الصناعي)
أوبو فايند X8
ون بلس 13
ون بلس 13T
نوفمبر 2025

أوبو فايند N3
Oppo Find N3 (إصدار جامع)
أوبو فايند إن 3 فليب
Oppo Find X7 Ultra (إصدار القمر الصناعي)
أوبو فايند X7
أوبو رينو 14 برو
أوبو رينو 14
أوبو رينو 13 برو
ممن لهم رينو13
أوبو باد 4 برو
أوبو باد 3 برو
ون بلس 12
ون بلس ايس 5 برو
ون بلس ايس 5
OnePlus Ace 5 (الإصدار الأعلى)
OnePlus Ace 5 (إصدار السباق)
ون بلس ايس 3 برو
ون بلس ايس 3
OnePlus Ace 3 (Genshin Impact Custom Edition)
ون بلس ايس 3V
ون بلس باد 2 برو
ون بلس باد برو
ديسمبر 2025

أوبو فايند إن 2 فليب
أوبو فايند X6 برو
أوبو فايند X6
أوبو K13 توربو برو
أوبو K13 توربو
ون بلس 11
OnePlus 11 (إصدار Jupiter Rock المخصص)
ون بلس ايس 2 برو
OnePlus Ace 2 Pro (صندوق هدايا بطابع Genshin Impact Diluc)
ون بلس ايس 2
OnePlus Ace 2 (صندوق هدايا Genshin Impact المخصص)
ون بلس ايس 2V
يناير 2025

Oppo Find X5 Pro (إصدار Dimensity)


أوبو فايند X5 برو
أوبو رينو 12 برو
أوبو رينو 12
أوبو رينو 11 برو
ممن لهم رينو11
أوبو رينو 10 برو+
أوبو رينو 9 برو+
أوبو K13s
أوبو K13x
أوبو K12
أوبو كيه 12 بلس
اوبو كيه 12 اس
أوبو K12x
أوبو باد 3
أوبو باد 2
أوبو باد SE
ون بلس 10 برو
جهاز ون بلس باد
لا تستغرب وجود أجهزة OnePlus في القائمة، فهذه الأجهزة في الصين تعمل بنظام ColorOS، بينما تستخدم بقية دول العالم نظام OxygenOS.

كما أطلقت شركة Oppo تلميحاتٍ حول الإطلاق العالمي لنظام ColorOS 16، معلنةً عن "قريبًا". ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال أيام قليلة، وعندها ستكشف الشركة عن خطة طرحه في الأسواق الأخرى.

تغييرات واجهة المستخدم ColorOS 16
 

حصل نظام ColorOS 16 على ترقيات بصرية، مما جعله يبدو أكثر وضوحًا وسلاسة وشفافية. تُقدم لغة تصميم الحقل الضوئي الجديدة عناصر وقوامًا شفافة جديدة لواجهة المستخدم، والتي تُعرف أيضًا باسم واجهة المستخدم الزجاجية السائلة، والتي ظهرت لأول مرة على أجهزة Apple بنظام iOS 26، واعتمدتها Xiaomi مؤخرًا مع نظام HyperOS 3.

شاشة قفل ColorOS 16


تتميز شاشة القفل الآن بأنماط ساعة جديدة يمكن وضعها في أي مكان على الشاشة. كما يُضيف نظام التشغيل الجديد تأثيرات الظلال المتساقطة ودعمًا لخاصية AOD على كامل الشاشة. ويمكن للمستخدمين الآن إضافة أدوات إلى شاشة القفل. كما أُجريت ترقيات على الأيقونات وشاشة Flux الرئيسية لتتناسب مع شفافية واجهة المستخدم، وتتيح إمكانية تخصيص أكبر.

شركة Oppo واجهة ColorOS 16 نظام التشغيل Android 16 ذكاء اصطناعي الجدول الزمني للطرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

ترامب ورئيس الفيفا

الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن

ترشيحاتنا

لوحات فنية

فازت بجائزة التميز.. رونزا عمارة تروي حكاية شغفها بالفن: لوحاتي تجسّد طاقة الطبيعة | شاهد

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

بالصور

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

لمطاردة السيارات الكهربائية .. جنرال موتورز تتخلى عن حلمها بالهيدروجين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد