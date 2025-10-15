قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
التضامن: تجهيز محطات المترو والسكة الحديد بمسارات إرشادية لذوي الإعاقة
في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين
وزير الثقافة: سنقدم عددا من الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية لأهل مدينة رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة |تفاصيل

هواتف اوبو
هواتف اوبو
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في  هاتفي Find X9 وFind X9 Pro والمتوقع اطلاقهم خلال ساعات من Oppo.

 وتشير التقارير إلى أنه سيتم تحديد موعد إطلاق عالمي لاطلاقهما بنهاية هذا الشهر، وربما يحدث ذلك في 28 أكتوبر الحالي، كما تعتزم الشركة عقد حدث إطلاق مخصصًا للهند في نوفمبر المقبل.

وقد كشف تقرير جديد صادر عن SmartPrix عن موعد إطلاق سلسلة Find X9 في الهند قبل التأكيد الرسمي.

سلسلة Oppo Find X9

وكشف التقرير، الذي نقل عن المُسرب يوجيش برار، إن سلسلة هواتف Find X9 ستُطلق في 18 نوفمبر في الهند. وقبل ذلك، ستُعلن الشركة عن نظام ColorOS 16 في 15 أكتوبر.

كما أشار المصدر إلى أن أسعار سلسلة Find X9 ستكون مُشابهة لسابقتها.

لذلك، من المُرجح أن يُقارب سعر Find X9 من 65,000 روبية هندية (حوالي 735 دولارًا أمريكيًا)، بينما قد يقل سعر إصدار Pro عن 100,000 روبية هندية (حوالي 1130 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات سلسلة Oppo Find X9 

وكشفت التقارير الأخيرة تقريبًا كل شيء عن هاتفي Find X9 وFind X9 Pro، اللذين سيعملان بمعالج Dimensity 9500.

سيحتوي هاتف X9 على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز، وبطارية بسعة 7025 مللي أمبير/ساعة، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

أما الكاميرا الخلفية، فستضم كاميرا رئيسية من نوع Sony LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية من نوع Samsung JN5 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة من نوع Periscope بدقة 50 ميجابكسل من نوع LYT-600.

ميزات هاتف Oppo Find X9 

من ناحية أخرى، سيحتوي هاتف Find X9 Pro على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز، وبطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة، وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل. 

وفي الخلف، سيضم كاميرا رئيسية LYT-828 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا Samsung JN5 فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا Samsung HP5 المقربة بدقة 200 ميجابكسل.

وسيحتوي كلا الهاتفين على ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية في الشاشة وسيعملان بنظام Android 16 المستند إلى ColorOS 16. كما ستتميز هذه الأجهزة بجسم مصنف IP68 / 69.

شركة Oppo Oppo Find X9 هواتف Find X9 هاتف X9 شاشة OLED

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

الصلاة

هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

ترشيحاتنا

متهم

حبس متهم بإنهاء حياة شاب فى مشاجرة بشبرا الخيمة

الاعمال

حملة لمراقبة الأغذية على 80 منشأة بالإسماعيلية وتحرير 131 محضر مخالفات

صلاح مع احد المعجبين

محمد صلاح يستمتع بإجازة قصيرة في الغردقة بعد تأهل المنتخب للمونديال

بالصور

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية

من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد