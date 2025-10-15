بمواصفات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة |تفاصيل

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتفي Find X9 وFind X9 Pro والمتوقع اطلاقهم خلال ساعات من Oppo.

وتشير التقارير إلى أنه سيتم تحديد موعد إطلاق عالمي لاطلاقهما بنهاية هذا الشهر، وربما يحدث ذلك في 28 أكتوبر الحالي، كما تعتزم الشركة عقد حدث إطلاق مخصصًا للهند في نوفمبر المقبل.

وقد كشف تقرير جديد صادر عن SmartPrix عن موعد إطلاق سلسلة Find X9 في الهند قبل التأكيد الرسمي.

سلسلة Oppo Find X9

وكشف التقرير، الذي نقل عن المُسرب يوجيش برار، إن سلسلة هواتف Find X9 ستُطلق في 18 نوفمبر في الهند. وقبل ذلك، ستُعلن الشركة عن نظام ColorOS 16 في 15 أكتوبر.

كما أشار المصدر إلى أن أسعار سلسلة Find X9 ستكون مُشابهة لسابقتها.

لذلك، من المُرجح أن يُقارب سعر Find X9 من 65,000 روبية هندية (حوالي 735 دولارًا أمريكيًا)، بينما قد يقل سعر إصدار Pro عن 100,000 روبية هندية (حوالي 1130 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات سلسلة Oppo Find X9

وكشفت التقارير الأخيرة تقريبًا كل شيء عن هاتفي Find X9 وFind X9 Pro، اللذين سيعملان بمعالج Dimensity 9500.

سيحتوي هاتف X9 على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز، وبطارية بسعة 7025 مللي أمبير/ساعة، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

أما الكاميرا الخلفية، فستضم كاميرا رئيسية من نوع Sony LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية من نوع Samsung JN5 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة من نوع Periscope بدقة 50 ميجابكسل من نوع LYT-600.

ميزات هاتف Oppo Find X9

من ناحية أخرى، سيحتوي هاتف Find X9 Pro على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز، وبطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة، وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

وفي الخلف، سيضم كاميرا رئيسية LYT-828 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا Samsung JN5 فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا Samsung HP5 المقربة بدقة 200 ميجابكسل.

وسيحتوي كلا الهاتفين على ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية في الشاشة وسيعملان بنظام Android 16 المستند إلى ColorOS 16. كما ستتميز هذه الأجهزة بجسم مصنف IP68 / 69.