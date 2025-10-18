كل ما تريد معرفته عن هاتف أوبو الجديد Oppo Find X9 Pro

أعلنت شركة أوبو رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Find X9 Pro، الذي يأتي بمجموعة من المميزات المتطورة التي تضعه في مصاف الهواتف الرائدة لهذا العام.

يتميز هاتف أوبو الجديد بكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 200 ميجابكسل، مدعومة بمحرك الصور Lumo من أوبو، ما يتيح له تقديم تجربة تصوير استثنائية.

كما يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9500 القوي، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

تصميم الهاتف يعكس الفخامة مع شاشة 6.78 بوصة OLED، وحواف فائقة النحافة، ما يجعله واحدا من أكثر الهواتف تميزا في السوق.

يعد Find X9 Pro خطوة جديدة لأوبو نحو الابتكار في سوق الهواتف الذكية، حيث يعزز الأداء والوظائف بمواصفات تلبي احتياجات المستخدمين المحترفين وعشاق التصوير، إليك كل ما تحتاج لمعرفة عنه.

OPPO Find X9 Pro

التصميم والشاشة

يتميز OPPO Find X9 Pro بتصميم مسطح مع جوانب مسطحة وزوايا منحنية لسهولة الإمساك. ورغم أن التصميم قد يبدو مشابها لهواتف آيفون، إلا أن الشركة قد أتقنت التنفيذ بشكل رائع.

يتمتع الهاتف بإطار من الألمنيوم وواجهة خلفية زجاجية غير لامعة تمنع ترك البصمات، كما يمتلك الهاتف تصنيف IP68 وIP69، مما يعني أنه محمي ضد المياه بشكل جيد.

الهاتف ليس رقيقا جدا، حيث يأتي بسماكة 8.3 مم، لكن ذلك لا يؤثر على أدائه بسبب البطارية الضخمة التي يحتوي عليها.

بالإضافة إلى الأزرار التقليدية للطاقة والتحكم في الصوت على الجانبين، يحتوي الهاتف على زر Snap Key قابل للتخصيص والذي يمكن استخدامه لمهام متعددة مثل زر التقاط الصور.

الشاشة هي LTPO AMOLED مسطحة بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ودعم Dolby Vision و HDR10+، بالإضافة إلى سطوع يصل إلى 3600 شمعة. هذه الشاشة تقدم تجربة مرئية متميزة تلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبا.

OPPO Find X9 Pro

الكاميرا

يأتي الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل باستخدام مستشعر LYT-808، وهو نفس المستشعر الذي تم استخدامه في Find X8 Pro.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x، وكاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل أيضا، إضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

OPPO Find X9 Pro

الأداء، البرمجيات، والبطارية

يعد OPPO Find X9 Pro من أوائل الهواتف التي تعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 9500 الجديد الذي يعتمد على تقنية 3 نانومتر.

وقد أثبت الهاتف كفاءته العالية من خلال نتائج اختبارات الأداء التي تفوق فيها على معالج Snapdragon 8 Elite في بعض الجوانب.

يتعامل الهاتف بسلاسة مع جميع التطبيقات، سواء كانت ألعابا أو تطبيقات اجتماعية أو تحرير الفيديو.

يأتيOPPO Find X9 Pro مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين تبدأ من 512 جيجابايت.

لكن ما يميز هذا الهاتف حقا هو البطارية الضخمة بسعة 7500 مللي أمبير، وهي تكفي لاستخدام طويل دون الحاجة للشحن المتكرر.

أما بالنسبة للشحن، فيدعم الهاتف شحن سريع بقدرة 80 وات عبر الشحن السلكي و 50 وات عبر الشحن اللاسلكي.

فيما يتعلق بالبرمجيات، يأتي الهاتف بنظام ColorOS 16.0 المعتمد على Android 16، مع وعد من OPPO بتقديم تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة تصل إلى 5 سنوات.

OPPO Find X9 Pro

يبلغ سعر هاتف Oppo Find X9 Pro، الذي يتوفر باللون الأحمر والتيتانيوم الرملي والأبيض، حوالي 5299 يوان (أي ما يعادل 742 دولار)، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت