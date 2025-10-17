خفة لا تصدق وقوة لا تقارن.. أوبو تطرح رسميا ساعة Watch S

أعلنت شركة أوبو، عن إطلاق سلسلة هواتف Find X9 الجديدة في السوق الصينية، متزامنة مع الكشف عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch S.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتميز ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch S، بتصميم نحيف بسمك 8.9 ملم ووزن 35 جرام فقط، وتعمل بنظام ColorOS Watch 7.1 دون استخدام WearOS، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت.

مواصفات ساعة أوبو Oppo Watch S

تأتي Watch S مزودة بشاشة بحجم 1.46 بوصة من نوع AMOLED، وتصل ذروة سطوعها إلى 3000 شمعة عند تفعيل وضع الرياضة المطور ذاتيا من أوبو، بينما يصل السطوع الاعتيادي إلى 600 شمعة، بكثافة 317 بيكسل لكل إنش تحت زجاج مقاوم.

تتضمن الساعة مجموعة متطورة من المستشعرات الصحية والطبية، منها مستشعر أكسجين الدم بـ16 قناة، ومستشعر معدل ضربات القلب بـ8 قنوات، وأقطاب تخطيط القلب (ECG)، ومستشعر حرارة المعصم.

كما يمكنها إجراء فحص صحي كامل خلال 60 ثانية يشمل 13 مؤشرا صحيا مع تنبيهات سريعة عند وجود أي مشكلة، ويأتي تطبيق تخطيط القلب معتمدا كجهاز طبي من الفئة الثانية في الصين.

كما تراقب الساعة صحة الأوعية الدموية وجودة النوم بما في ذلك الشخير وأنماط التنفس، ومستوى التوتر.

Oppo Watch S

تصف أوبو الساعة بأنها أول مدرب رياضي ذكي معتمد على الذكاء الاصطناعي، قادر على تقييم جاهزية الجسم عبر متابعة متغيرات مثل تذبذب معدل ضربات القلب أثناء النوم وبيانات التمارين في آخر 7 أيام، ليقترح برامج تدريبية ويوفر إرشادات فورية أثناء الجري، متتبعة السرعة ومعدل ضربات القلب.

تحتوي الساعة على وضع احترافي للركض يحلل وضعية الجري، والاستهلاك الأقصى للأكسجين، وعامل العتبة اللبنية، بالإضافة إلى وضع حرق الدهون الذي يساعد في تحسين التمارين ضمن نطاق معدل ضربات القلب المناسب.

تعمل الساعة بشريحة BES2800BP وتدعم نظام GPS مزدوج التردد L1 + L5 متوافقة مع أنظمة BeiDou وGalileo وGLONASS وQZSS. كما تتصل عبر البلوتوث 5.2 مع أجهزة أندرويد الإصدار 10 فما فوق وiOS الإصدار 14 فما فوق.

تضمن البطارية عمر تشغيل يصل إلى 10 أيام حسب الاستخدام، مع شحن كامل في أقل من 90 دقيقة، وشحن سريع لمدة 10 دقائق يمنح 24 ساعة من الاستخدام.

كما تدعم الساعة خدمات الدفع Alipay وWeChat Pay، بالإضافة إلى خدمة Fluid Cloud الخاصة بأوبو للتوصيل وحجز المركبات، ومساعد Xiaobu المطور للتحكم الصوتي في السيارة والذاكرة الذكية. يمكن ربط الساعة بهاتفين في نفس الوقت.

تتوفر ساعة أوبو Oppo Watch S في الصين بسعر 1499 يوان (حوالي 210 دولارات) بدءا من اليوم، بثلاثة ألوان هي الأخضر ، والفضي، والأسود، مع هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ وأساور من مطاط الفلورو أو منسوجة حسب الطراز.

كما تتمتع الساعة بمقاومة للماء حتى عمق 5ATM ومقاومة الغبار بمعيار IP68، إلى جانب متانة عسكرية.