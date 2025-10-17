قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة
سعر بنزين 80 اليوم الجمعة بعد الزيادة الأخيرة
مستوى قياسي جديد | أسعار الذهب تواصل الصعود
أخبار التوك شو| وأنا بصلي بالليل بنهمر في البكاء.. أبو العينين: لما بقرب من ربنا بحس براحة نفسية.. مصطفى بكري: قمة السلام أسدلت الستار على عامين من الصمود
سعر السولار اليوم الجمعة بعد زيادة البنزين الأخيرة
بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا
بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز
زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة
تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة
انعقاد الجولة الأولي من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند
السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات مخصوصة على هذه الخطوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خفة لا تصدق وقوة لا تقارن.. أوبو تطرح رسميا ساعة Watch S

ساعة Watch S
ساعة Watch S
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أوبو، عن إطلاق سلسلة هواتف Find X9 الجديدة في السوق الصينية، متزامنة مع الكشف عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch S. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتميز ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch S، بتصميم نحيف بسمك 8.9 ملم ووزن 35 جرام فقط، وتعمل بنظام ColorOS Watch 7.1 دون استخدام WearOS، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت.

مواصفات ساعة أوبو Oppo Watch S

تأتي Watch S مزودة بشاشة بحجم 1.46 بوصة من نوع AMOLED، وتصل ذروة سطوعها إلى 3000 شمعة عند تفعيل وضع الرياضة المطور ذاتيا من أوبو، بينما يصل السطوع الاعتيادي إلى 600 شمعة، بكثافة 317 بيكسل لكل إنش تحت زجاج مقاوم.

تتضمن الساعة مجموعة متطورة من المستشعرات الصحية والطبية، منها مستشعر أكسجين الدم بـ16 قناة، ومستشعر معدل ضربات القلب بـ8 قنوات، وأقطاب تخطيط القلب (ECG)، ومستشعر حرارة المعصم. 

كما يمكنها إجراء فحص صحي كامل خلال 60 ثانية يشمل 13 مؤشرا صحيا مع تنبيهات سريعة عند وجود أي مشكلة، ويأتي تطبيق تخطيط القلب معتمدا كجهاز طبي من الفئة الثانية في الصين.

كما تراقب الساعة صحة الأوعية الدموية وجودة النوم بما في ذلك الشخير وأنماط التنفس، ومستوى التوتر.

Oppo Watch S

تصف أوبو الساعة بأنها أول مدرب رياضي ذكي معتمد على الذكاء الاصطناعي، قادر على تقييم جاهزية الجسم عبر متابعة متغيرات مثل تذبذب معدل ضربات القلب أثناء النوم وبيانات التمارين في آخر 7 أيام، ليقترح برامج تدريبية ويوفر إرشادات فورية أثناء الجري، متتبعة السرعة ومعدل ضربات القلب.

تحتوي الساعة على وضع احترافي للركض يحلل وضعية الجري، والاستهلاك الأقصى للأكسجين، وعامل العتبة اللبنية، بالإضافة إلى وضع حرق الدهون الذي يساعد في تحسين التمارين ضمن نطاق معدل ضربات القلب المناسب.

تعمل الساعة بشريحة BES2800BP وتدعم نظام GPS مزدوج التردد L1 + L5 متوافقة مع أنظمة BeiDou وGalileo وGLONASS وQZSS. كما تتصل عبر البلوتوث 5.2 مع أجهزة أندرويد الإصدار 10 فما فوق وiOS الإصدار 14 فما فوق.

تضمن البطارية عمر تشغيل يصل إلى 10 أيام حسب الاستخدام، مع شحن كامل في أقل من 90 دقيقة، وشحن سريع لمدة 10 دقائق يمنح 24 ساعة من الاستخدام. 

كما تدعم الساعة خدمات الدفع Alipay وWeChat Pay، بالإضافة إلى خدمة Fluid Cloud الخاصة بأوبو للتوصيل وحجز المركبات، ومساعد Xiaobu المطور للتحكم الصوتي في السيارة والذاكرة الذكية. يمكن ربط الساعة بهاتفين في نفس الوقت.

تتوفر ساعة أوبو Oppo Watch S في الصين بسعر 1499 يوان (حوالي 210 دولارات) بدءا من اليوم، بثلاثة ألوان هي الأخضر ، والفضي، والأسود، مع هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ وأساور من مطاط الفلورو أو منسوجة حسب الطراز. 

كما تتمتع الساعة بمقاومة للماء حتى عمق 5ATM ومقاومة الغبار بمعيار IP68، إلى جانب متانة عسكرية.

أوبو ساعة Watch S Oppo Watch S

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

عين الصحراء

أثارت حيرة العلماء.. ماذا تعرف عن عين الصحراء في موريتانيا؟

محمد صلاح في انتخابات الكاميرون

محمد صلاح يظهر كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون.. ما القصة؟

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

بالصور

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد