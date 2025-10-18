زاهي حواس: توت عنخ آمون سيُعرض بالكامل لأول مرة في التاريخ

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ افتتاح المتحف المصري الكبير في هذا التوقيت له دلالات ثقافية وحضارية كبيرة على مستوى العالم.

المتحف المصري الكبير وجهة ثقافية عظيمة سيتمنى رؤيتها كل رؤساء وملوك العالم

وأضاف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، أنّ المتحف يختلف تماماً عن مؤتمر السلام في شرم الشيخ، فكل منهما يحمل رسالة مختلفة للعالم.

افتتاح المتحف يؤكد عظمة الحضارة المصرية

وتابع الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، أن : "مؤتمر شرم الشيخ أثبت للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان، بينما المتحف المصري الكبير هو وجهة ثقافية عظيمة لا مثيل لها".

وأشار حواس إلى أن افتتاح هذا الصرح الأثري الضخم من شأنه أن يجذب اهتمام كبار الشخصيات حول العالم، قائلاً: "أي رئيس جمهورية وأي ملك سيتمنى أن يرى هذا المتحف العظيم، الذي تُعرض فيه آثار توت عنخ آمون لأول مرة كاملة، وهذه عظمة ستُدهش كل من يشاهدها بإذن الله".

وشدّد حواس على أن المتحف المصري الكبير لا يمثل فقط عرضاً للآثار، بل يُعدّ تجسيداً فعلياً لعظمة الحضارة المصرية القديمة، وسيكون نقطة جذب حضارية وسياحية من الطراز العالمي: "هذا المتحف وجهة يحلم بها العالم أجمع".

