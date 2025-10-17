قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فكري صالح: محمد صبحي مستواه يتطور.. وأتمنى استعادة النتائج الجيدة للزمالك

أشاد فكري صالح، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، بالمستوى الفني الذي ظهر عليه محمد صبحي خلال الفترة الماضية مع القلعة البيضاء.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبحي مستواه يتطور من مباراة لأخرى ويقدم أداء مميزا مع نادي الزمالك ولذلك شارك مع منتخب مصر في المباراة الأخيرة أمام غينيا الإستوائية".

وأضاف: "أتمنى من الجهاز الفني للزمالك أن يعالج أخطاء المباريات الماضية من أجل تحقيق نتائج جيدة واستعادة التوازن للفريق في جدول الدوري".

وأوضح: "يجب تسجيل هدف مبكر أمام ديكيداها الصومالي لإرباك حساباته وأتمنى اللعب بطريقة جماعية".

