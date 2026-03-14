رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية في أسوان | صور

في ضوء ما تشهده البلاد من حالة عدم إستقرار في الأحوال الجوية ، وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة لضمان التعامل الفورى مع أى تداعيات قد تنجم عن موجة التقلبات الجوية التى تتعرض لها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وأكد المهندس عمرو لاشين على أهمية المتابعة المستمرة للمرافق العامة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع إستمرار التنسيق والتواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بما يضمن سرعة الإستجابة الفورية لأى بلاغات أو طوارئ قد تطرأ نتيجة هذه الظروف الجوية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة مراجعة جاهزية شبكات الصرف الصحي والبالوعات والتأكد من كفاءتها فى تصريف مياه الأمطار ، بالإضافة إلى التأكد من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين حفاظًا على سلامة المواطنين ، مع القيام بوقف حركة العبارات النيلية ، والمراكب والعائمات فى حالة إستمرار وجود الرياح المحملة بالأتربة ، وإنعدام الرؤية الأفقية ، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية .

وقامت إدارة المرور بالتنبيه على سائقي الأتوبيسات والسيارات وكافة المركبات بضرورة توخى أقصى درجات الحذر أثناء السير ، خاصة على الطرق السريعة ومنها الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وطريق أسوان / أبو سمبل البرى حفاظًا على سلامة المواطنين ومستقلى المركبات.

وتأتى هذه الإجراءات بالتوازى مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية ، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة ، مع إحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.

وطالبت محافظة أسوان المواطنين بضرورة توخى الحذر خلال فترات نشاط الرياح المثيرة للأتربة ، وخاصة أثناء القيادة ، مع تجنب الوقوف بالقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار واللافتات المعدنية أثناء العواصف ، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والصفحة الرسمية لمحافظة أسوان للإطلاع على آخر المستجدات أولاً بأول .