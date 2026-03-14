تنظيم أجواء احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم فى أسوان..صور

واصل رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن حضور الأجواء الإحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان محافظ أسوان وبمناسبة شهر رمضان المعظم .

وشملت الإحتفالات تكريم 1820من حفظة القرآن الكريم بمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بالتنسيق مع جمعية كفالة اليتيم ، وكذا تكريم 50 من حفظة كتاب الله بمدينة البصيلية بقيادة عاطف كامل ، وتم الإعلان عن فوز عدد 4 الاوائل من حفظة القرآن الكريم لرحلة عمرة ، وذلك وسط مشاركة للدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، والشيخ محمد على حفنى مدير منطقة وعظ أسوان .

ومن جانبه أثنى المهندس عمرو لاشين على هذه المواهب المشرفة والتى أصبحت نماذج يحتذى بها وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم للمشاركة فى حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم والعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم .

وأكد المحافظ على أن الإهتمام بتكريم حفظة القرآن الكريم يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أبنائها بصحيح دينهم والإلتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة فى المعاملات الإنسانية المختلفة .