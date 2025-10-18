أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"



تشهد العاصمة المجرية بودابست، خلال الأيام المقبلة، لقاءا مرتقبا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحسب ماصرح به ترامب .

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن البيت الأبيض تلقي إتصالا من مراسل صحيفة هافينجتون بوست الأمريكية حيث تسائل المراسل عن سبب إختيار بودابست للقاء قائلا : من إختار بودابست؟ لترد السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت قائلة: "والدتك فعلت ذلك".

فيما علق مراسل الصحيفة الأمريكية موجها حديثه لـ كارولين ليفيت عما إذا كانت تعتقد أن ردها كان مضحكا، أجابت: من المضحك بالنسبة لي أنكم تعتبرون أنفسكم مجرّد صحيفة.. أنت يساري متطرف لا يأخذك أحد على محمل الجد، حتى زملاؤك في الإعلام، فهم ببساطة لا يخبرونك بذلك وجهًا لوجه، كفّ عن إرسال أسئلتك المخادعة والمتحيزة والسخيفة إليّ عبر الرسائل النصية.