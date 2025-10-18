قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طهران تطالب بإزالة القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن
خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين لهذا السبب
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي
زاهي حواس: توت عنخ آمون سيُعرض بالكامل لأول مرة في التاريخ
مقتـ.ـل شخص تدخل لفض مشاجرة مع ابنه في الباجور بالمنوفية
أكبر جزيرة في العالم تتحرك ببطء نحو الشمال.. ما السبب؟
أمال ماهر تشعل احتفالات حماة وطن بورسعيد بذكرى انتصارات اكتوبر| شاهد
فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس للمرأة 2025
السكتة الدماغية والخرف.. ماذا يحدث عند الإكثار من المشروبات الغازية؟
هل يجوز أداء ركعتي سنة الفجر بعد الانتهاء من الصلاة؟.. الأزهر يجيب
استشارية تربوية: وجود الأب في حياة الطفل ركيزة أساسية لبناء الثقة والشعور بالأمان
ترامب : الولايات المتحدة لا تنوي توريد صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

ترامب
ترامب
محمود نوفل


أفادت صحيفة "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب أبلغ زيلينسكي خلال اجتماع في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تنوي توريد صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا على الأقل ليس في الوقت الحالي.

ونقلت "أكسيوس" عن مصادرها القول : في اجتماع صعب ومتوتر يوم الجمعة ترامب أخبر زيلينسكي أنه لا ينوي منحه صواريخ توماهوك بعيدة المدى من أجل عدم تقويض جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأضافت "أكسيوس": زيلينسكي كان يأمل في مغادرة واشنطن بالتزامات حول الأسلحة الجديدة لأوكرانيا لكنه وجد ترامب في حالة ذهنية مختلفة تماما بعد يوم من إجراء مكالمة طويلة مع الرئيس الروسي فلايدمير بوتين.

وإختتمت الصحيفة تقريرها : ترامب أوضح أن أولويته الآن هي الدبلوماسية ويعتقد أن توفير توماهوكس يمكن أن يقوضها.

وكان  الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قد أكد في وقت سابق  أن إجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب كان بنّاء حيث بحثا مسألة المنظومات الجوية الدفاعية.

وقال زيلنسكي في تصريحات له : نثق بالولايات المتحدة ونعتقد أن الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا ؛وكذلك أطلعت قادة أوروبيين على نتائج اجتماعي مع الرئيس ترامب.

وأضاف زيلنسكي: من بين القضايا التي بحثتها مع الرئيس ترامب الضمانات الأمنية التي نرغب في أن تقدمها واشنطن لنا . وأعتقد أن الرئيس ترامب يدرك أن أصعب قضية في أي محادثات ستكون مسألة الأراضي.

وتابع  زيلنسكي :  لم أبحث مع الرئيس ترمب مسألة توجيه ضربات لمنشآت الطاقة الروسية .كما أثرت مع الرئيس ترمب مسألة تزويدنا بصواريخ توماهوك

وختم الرئيس الأوكراني تصريحاته قائلا :  نواجه نقصا في بعض أنواع الأسلحة.

