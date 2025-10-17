قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فلاورز البنيني
دعم القوى البشرية بمستشفى دار الولادة بالإسكندرية .. تفاصيل
الصليب الأحمر يتحرك لتسلُّم جثة رهينة إسرائيلية من حماس
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟

قال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة، جاءت بحثًا عن دعم عسكري نوعي، وعلى رأسه صواريخ "توماهوك"، لكن الإدارة الأمريكية- وتحديدًا الرئيس ترامب- تُظهر ميولًا واضحة نحو التهدئة لا التصعيد، موضحا أن المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقت بظلالها على اللقاء، وغيّرت نبرة الحديث عن تسليح أوكرانيا.

وأضاف جبر، أن الرئيس ترامب تجنّب الإجابة الصريحة بشأن منح أوكرانيا تلك الصواريخ، واكتفى بتصريحات مبهمة من نوع “سندرس هذا الموضوع”.

وأشار إلى أن ترامب لا يريد اتخاذ قرارات توحي بالتصعيد؛ بل يسعى لإعادة تفعيل مسار تفاوضي مع روسيا، مؤكدا أن ترامب يتبنّى حاليًا دور "الوسيط"، ويحرص على الظهور كمحرك للسلام، سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن نبرة ترامب تعكس رغبة واضحة في تفادي الانزلاق نحو مواجهة مباشرة مع موسكو، خصوصًا مع توصيفه لصواريخ "توماهوك" بأنها "صواريخ هجومية"، وهو ما يتناقض مع فكرة التهدئة التي يسعى إلى تثبيتها. وقال جبر إن ترامب يحاول إظهار مرونة دبلوماسية من الجانبين الروسي والأوكراني، لبناء مساحة حوار تنهي الحرب وتعيد رسم مشهد التفاوض.

 طائرات مسيّرة أوكرانية

وفي ختام حديثه، أشار جبر إلى أن زيلينسكي- ولأول مرة في لقاءاته بالبيت الأبيض- طرح صفقة تبادل محددة: طائرات مسيّرة أوكرانية مقابل صواريخ استراتيجية أمريكية، وهو تحوّل واضح عن الدعم العسكري المفتوح الذي حصلت عليه أوكرانيا في مراحل سابقة.

وختم قائلًا: "الكرة الآن في ملعب ترامب... وإذا رأى مصلحة في هذه الصفقة؛ فربما يعيد فتح النقاش، لكن مؤشرات التهدئة لا تزال هي الغالبة".

ترامب زيلينسكي الرئيس الروسي بوتين أوكرانيا روسيا

