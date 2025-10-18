قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18-10-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

أسعار صرف الدولار اليوم السبت 18-10-2025، في البنوك استقرت مع الإجازة الأسبوعية في البنوك..

أسعار الدولار اليوم 

يقدم موقع صدى سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار اليوم في بنك نكست 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في المصرف المتحد 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي المصري  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار أبوظبي الأول  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك فيصل  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الاهلي المتحد  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في أبوظبي التجاري  47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس  47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول   47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصاردات   47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

المزيد

