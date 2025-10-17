قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أموال المحاكم الأمريكية على وشك النفاد بسبب الإغلاق الحكومي
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تبحث فرص التعاون الاستثماري في القطاعات الإستراتيجية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

وزير الاستثمار خلال الاجتماعات
وزير الاستثمار خلال الاجتماعات
ولاء عبد الكريم

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد من مجموعة IIB Group Holdings، لبحث فرص التعاون الاستثماري ودخول المجموعة إلى السوق المصرية في القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتُعد مجموعة IIB Group Holdings من المؤسسات المالية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل في مجالي الخدمات المصرفية والبنية التحتية برأس مال يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي.


تمتلك المجموعة حضورًا دوليًا واسعًا في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، من خلال عمليات نشطة في جيبوتي وموريشيوس والبرتغال وجزر البهاما والمملكة العربية السعودية، وتغطي أنشطتها قطاعات الخدمات المصرفية التجارية، وإدارة الأصول، وتمويل المشروعات.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل واستعادة الاستقرار المالي والنقدي خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة الدولية عبر منظومة متكاملة من السياسات المالية والتجارية والرقمية التي تستهدف وضوح الرؤية واستدامة النمو.

وأوضح الخطيب أن مصر تمتلك قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لجذب استثمارات نوعية طويلة الأجل، خاصة في مجالات الطاقة، والاتصالات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، موضحًا أن الدولة تواصل تعزيز شراكاتها مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لدعم التوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي، من خلال إصلاحات هيكلية وتنظيمية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على إزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية.

كما شدّد الخطيب على أهمية الشراكات الإقليمية العابرة للأسواق، في ضوء موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية المتميزة، لتسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

من جانبها، أعربت مجموعة IIB Group Holdings عن تقديرها لما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية متواصلة، مؤكدة أن المجموعة تتابع باهتمام التطورات الإيجابية في مناخ الاستثمار المصري، وترى في السوق المصرية وجهة واعدة بفضل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي وموقع جغرافي متميز وقاعدة بشرية مؤهلة. مؤكدين رغبة المجموعة في توسيع حضورها الاستثماري في السوق المصرية من خلال شراكات استراتيجية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للقاءات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع المؤسسات المالية العالمية، والتي ركزت على تعزيز الشراكات الاستثمارية وترويج الفرص المتاحة في السوق المصرية في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وزر الاستثمار اخبار مصر اجتماعات صندوق النقد الدولي مال واعمال حسن الخطيب الاقتصاد المصر الاقتصاد المصري البنية التحتية السياسيات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ لعد تطبيق تعريفة الكوب الجديدة: لن نسمح باستغلال المواطن| صور

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: عقوبات رادعة ضد المخالفين لتعريفة الأجرة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بجميع المواقف .. صور

بالصور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

بشرى

فستان ستان ناعم: بشرى تتألق بإطلالة جذابة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد