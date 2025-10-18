السوبر الإفريقي.. أبرز مباريات اليوم السبت 18-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 18- 10 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان فى السوبر الأفريقي.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة X البنك الأهلي – الساعة 5 مساء على قناة on sport 2
الإسماعيلي X الحدود – الساعة 8 مساء على قناة on sport 1
مواعيد مباريات السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بيراميدز X نهضة بركان – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة
كولومبيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
إيجل نوار X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة on sport 1
بلاك بولز X ريفرز يونايتد – الساعة 4 عصرا
سيلفر سترايكر X يانج افريكانز – الساعة 4 عصرا
رحيمو X الترجي – الساعة 7 مساء
استاد أبيدجان X بيترو أتلتيكو – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتنجهام فوريست X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
برايتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
بيرنلي X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
كريستال بالاس X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مانشستر سيتي X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
سندرلاند X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فولهام X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةإشبيلية X مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9
برشلونة X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فياريال X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد X أوساسونا – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ليتشي X ساسولو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
بيسا X فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD
تورينو X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
روما X إنتر – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
نيس X ليون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9
أنجييه X موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مارسيليا X لوهافر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هايدينهايم X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
إف سي كولن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
ماينتس X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا
لايبزيج X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا
فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا
بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتفاق X الهلال – الساعة 5:45 مساء على قناة Thmanyah
الأخدود X الحزم – الساعة 6:15 مساء على قناةThmanyah
النصر X الفتح – الساعة 9 مساء على قناةThmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة
العين X بني ياس – الساعة 4 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 21
دبا الفجيرة X الجزيرة – الساعة 4 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1
عجمان X خورفكان – الساعة 6:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2
الوصل X النصر – الساعة 6:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1
مواعيد مباريات الدوري الكويتي والقنوات الناقلة
الفحييل X النصر – الساعة 5:40 مساء على قناة الكويت الرياضية
القادسية X كاظمة – الساعة 7:55 مساء على قناة الكويت الرياضية