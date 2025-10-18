السوبر الإفريقي.. أبرز مباريات اليوم السبت 18-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 18- 10 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان فى السوبر الأفريقي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X البنك الأهلي – الساعة 5 مساء على قناة on sport 2

الإسماعيلي X الحدود – الساعة 8 مساء على قناة on sport 1

مواعيد مباريات السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة



بيراميدز X نهضة بركان – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة



كولومبيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



إيجل نوار X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة on sport 1

بلاك بولز X ريفرز يونايتد – الساعة 4 عصرا

سيلفر سترايكر X يانج افريكانز – الساعة 4 عصرا

رحيمو X الترجي – الساعة 7 مساء

استاد أبيدجان X بيترو أتلتيكو – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



نوتنجهام فوريست X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

برايتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

بيرنلي X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

كريستال بالاس X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مانشستر سيتي X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سندرلاند X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فولهام X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةإشبيلية X مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

برشلونة X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فياريال X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X أوساسونا – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي X ساسولو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

بيسا X فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

تورينو X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما X إنتر – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



نيس X ليون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9

أنجييه X موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مارسيليا X لوهافر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدينهايم X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

إف سي كولن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

ماينتس X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الاتفاق X الهلال – الساعة 5:45 مساء على قناة Thmanyah

الأخدود X الحزم – الساعة 6:15 مساء على قناةThmanyah

النصر X الفتح – الساعة 9 مساء على قناةThmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة



العين X بني ياس – الساعة 4 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 21

دبا الفجيرة X الجزيرة – الساعة 4 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1

عجمان X خورفكان – الساعة 6:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2

الوصل X النصر – الساعة 6:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

مواعيد مباريات الدوري الكويتي والقنوات الناقلة



الفحييل X النصر – الساعة 5:40 مساء على قناة الكويت الرياضية

القادسية X كاظمة – الساعة 7:55 مساء على قناة الكويت الرياضية