باكستان وأفغانستان تعقدان محادثات في الدوحة بعد اشتباكات عنيفة بينهما
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شبين الكوم
مع إنعقاد أولى جلساته اليوم.. إجراءات الترشح للجان النوعية بمجلس الشيوخ
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18-10-2025
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 5800 جنيه|فيديو
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السوبر الإفريقي.. أبرز مباريات اليوم السبت 18-10-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم السبت 18- 10 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان فى السوبر الأفريقي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X البنك الأهلي – الساعة 5 مساء على قناة on sport 2

الإسماعيلي X الحدود – الساعة 8 مساء على قناة on sport 1

مواعيد مباريات السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

بيراميدز X نهضة بركان – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

كولومبيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
 

إيجل نوار X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة on sport 1

بلاك بولز X ريفرز يونايتد – الساعة 4 عصرا

سيلفر سترايكر X يانج افريكانز – الساعة 4 عصرا

رحيمو X الترجي – الساعة 7 مساء

استاد أبيدجان X بيترو أتلتيكو – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتنجهام فوريست X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

برايتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

بيرنلي X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

كريستال بالاس X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مانشستر سيتي X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سندرلاند X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فولهام X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةإشبيلية X مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

برشلونة X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فياريال X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

أتلتيكو مدريد X أوساسونا – الساعة 10:30 مساء  على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي X ساسولو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

بيسا X فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD  

تورينو X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

روما X إنتر – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 

نيس X ليون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9    

أنجييه X موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

مارسيليا X لوهافر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدينهايم X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

إف سي كولن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

ماينتس X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء


مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

الاتفاق X الهلال – الساعة 5:45 مساء على قناة Thmanyah

الأخدود X الحزم – الساعة 6:15 مساء على قناةThmanyah

النصر X الفتح – الساعة 9 مساء على قناةThmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة

العين X بني ياس – الساعة 4 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 21

دبا الفجيرة X الجزيرة – الساعة 4 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1

عجمان X خورفكان – الساعة 6:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2

الوصل X النصر – الساعة 6:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

مواعيد مباريات الدوري الكويتي والقنوات الناقلة

الفحييل X النصر – الساعة 5:40 مساء على قناة الكويت الرياضية

القادسية X كاظمة – الساعة 7:55 مساء على قناة الكويت الرياضية

