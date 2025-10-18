قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب نتنياهو بعدم اعتقاله
السوبر الإفريقي.. أبرز مباريات اليوم السبت 18-10-2025 والقنوات الناقلة
الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت
الصين والولايات المتحدة تتفقان على محادثات تجارية جديدة
لماذا حرم الله العمل يوم السبت على بني إسرائيل؟.. لـ 5 أسباب
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قوة جديدة بأسعار منخفضة.. هواوي تكشف عن هاتفها الاقتصادي nova 14 Lite

nova 14 Lite
nova 14 Lite
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هواوي، إلى جانب هاتف nova 14 Flip S الجديد عن إضافة جديدة إلى سلسلة nova 14، حيث كشفت عن nova 14 Lite (المعروف أيضا باسم Vitality Edition).

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هذا الإصدار بمواصفات مشابهة للطراز الأساسي هواوي nova 14، لكنه يأتي مع بعض التعديلات لتقليل التكلفة.

مواصفات هواوي nova 14 Lite

يأتي هاتف هواوي nova 14 Lite بشاشة من نوع OLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز، وهو نفس ما حصل عليه النموذج الأساسي nova 14. 

كما يتمتع هاتف هواوي nova 14 Lite، بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير، لكن الشحن هنا محدود بسرعات 66 واط فقط مقارنة بـ 100 وات في nova 14.

بالنسبة للكاميرات، يحتوي nova 14 Lite على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر RYYB وعدسة واسعة بزاوية 8 ميجابكسل، والتي يمكنها العمل أيضا كاميرا ماكرو، لكن في المقابل، لا يحتوي nova 14 Lite على المستشعر الثالث الذي يوجد في nova 14.

مواصفات هاتف هواوي nova 14 Lite

لم تكشف هواوي عن المعالج الدقيق الذي يعمل به هاتف nova 14 Lite، لكن التكهنات تشير إلى أنه قد يكون نفس معالج Kirin 8000 المستخدم في nova 14، أما بالنسبة للبرمجيات، فإنه يعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 5.1.

أسعار وموديلات هواوي nova 14 Lite

يأتي هاتف هواوي nova 14 Lite بألوان الأزرق والأبيض الثلجي والأسود، يبدأ سعره في الصين من 2149 يوان (حوالي 301 دولار أمريكي) للإصدار بسعة 256 جيجابايت، ويصل إلى 2449 يوان للإصدار بسعة 512 جيجابايت.

مواصفات هاتف هواوي الجديد nova 14 Lite
هواوي nova 14 Lite هواوي Nova 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترشيحاتنا

الجيش الاوكراني

روسيا تعلن مقتـ.ل أكثر من 1500 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

جالانت ونتنياهو

الجنائية الدولية ترفض طلبا إسرائيليا بإلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وجالانت

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد