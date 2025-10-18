قوة جديدة بأسعار منخفضة.. هواوي تكشف عن هاتفها الاقتصادي nova 14 Lite

أعلنت شركة هواوي، إلى جانب هاتف nova 14 Flip S الجديد عن إضافة جديدة إلى سلسلة nova 14، حيث كشفت عن nova 14 Lite (المعروف أيضا باسم Vitality Edition).

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هذا الإصدار بمواصفات مشابهة للطراز الأساسي هواوي nova 14، لكنه يأتي مع بعض التعديلات لتقليل التكلفة.

مواصفات هواوي nova 14 Lite

يأتي هاتف هواوي nova 14 Lite بشاشة من نوع OLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز، وهو نفس ما حصل عليه النموذج الأساسي nova 14.

كما يتمتع هاتف هواوي nova 14 Lite، بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير، لكن الشحن هنا محدود بسرعات 66 واط فقط مقارنة بـ 100 وات في nova 14.

بالنسبة للكاميرات، يحتوي nova 14 Lite على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر RYYB وعدسة واسعة بزاوية 8 ميجابكسل، والتي يمكنها العمل أيضا كاميرا ماكرو، لكن في المقابل، لا يحتوي nova 14 Lite على المستشعر الثالث الذي يوجد في nova 14.

مواصفات هاتف هواوي nova 14 Lite

لم تكشف هواوي عن المعالج الدقيق الذي يعمل به هاتف nova 14 Lite، لكن التكهنات تشير إلى أنه قد يكون نفس معالج Kirin 8000 المستخدم في nova 14، أما بالنسبة للبرمجيات، فإنه يعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 5.1.

أسعار وموديلات هواوي nova 14 Lite

يأتي هاتف هواوي nova 14 Lite بألوان الأزرق والأبيض الثلجي والأسود، يبدأ سعره في الصين من 2149 يوان (حوالي 301 دولار أمريكي) للإصدار بسعة 256 جيجابايت، ويصل إلى 2449 يوان للإصدار بسعة 512 جيجابايت.